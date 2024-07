S&P Global: Růst podnikatelské aktivity v eurozóně se téměř zastavil

Růst podnikatelské aktivity v eurozóně se v červenci téměř zastavil, přestože analytici očekávali mírné zrychlení. Pokles aktivity ve zpracovatelském sektoru se prohloubil, zatímco růst v sektoru služeb zpomalil. Vyplývá to z předběžných výsledků průzkumu mezi nákupními manažery, které dnes zveřejnila společnost S&P Global.



Souhrnný index nákupních manažerů (PMI), který sleduje aktivitu v průmyslu i ve službách a který je považován za spolehlivý indikátor celkové ekonomické situace, se v červenci snížil na 50,1 bodu z červnových 50,9 bodu. Nacházel se tak těsně nad klíčovou padesátibodovou hranicí, která je předělem mezi poklesem a růstem aktivity. Analytici v anketě agentury Reuters naopak čekali růst indexu, a to na 51,1 bodu.



Index aktivity v samotném zpracovatelském sektoru klesl na 45,6 bodu z červnových 45,8 bodu. Sestoupil tak na nejnižší úroveň za sedm měsíců. Index aktivity ve službách se snížil na 51,9 bodu z 52,8 bodu.



V Německu, které je největší ekonomikou používající euro, podnikatelská aktivita v červenci překvapivě klesla. Souhrnný index nákupních manažerů pro Německo se propadl na 48,7 bodu z červnových 50,4 bodu.



"Vypadá to na vážný problém," uvedl ekonom Cyrus de la Rubia ze společnosti Hamburg Commercial Bank (HCOB). "Německá ekonomika se vrátila do zóny poklesu, stáhl ji tam prudký a dramatický propad zpracovatelské produkce. Naděje, že by tento sektor mohl těžit z lepších celosvětových hospodářských podmínek, se rozplývají," dodal.



Německo je největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.