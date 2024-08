Média: Nvidia čelí v USA antimonopolnímu vyšetřování kvůli čipům pro AI

Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat firmu na výrobu čipů , a to po stížnostech konkurentů na možné zneužívání dominantího postavení na trhu při prodeji čipů pro umělou inteligenci (AI). Informoval o tom server The Information, který se odvolává na zdroje obeznámené se situací. má pod kontrolou zhruba 80 procent trhu s čipy pro AI, píše agentura Reuters.



Ministerstvo podle zdrojů zkoumá, zda tlačila poskytovatele cloudových služeb k nákupu více produktů. Zjišťuje rovněž, zda firma neúčtuje zákazníkům vyšší ceny za síťová zařízení v případě, že chtějí kupovat čipy pro AI od konkurenčních firem, jako je například Advanced Micro Devices (AMD) a .



Společnost se ke zprávě serveru The Information přímo nevyjádřila. Uvedla nicméně, že poskytne regulačním úřadům veškeré informace, které budou požadovat. Dodala, že soupeří s konkurenty na základě desítek let investic a inovací, svědomitě dodržuje všechny zákony a zajišťuje, aby si zákazníci mohli vybrat řešení, které je pro ně nejlepší.



Nvidia v poslední době těží z prudkého růstu zájmu o umělou inteligenci. Firma v květnu oznámila, že její čistý zisk se v prvním finančním čtvrtletí do konce dubna více než zesedminásobil na 14,88 miliardy dolarů (téměř 350 miliard Kč) z 2,04 miliardy dolarů před rokem. Její čtvrtletní tržby se více než ztrojnásobily na rekordních 26,04 miliardy dolarů.