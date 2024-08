Rozbřesk: Jestřábí snížení sazeb v podání ČNB koruna ocenila

ČNB včera v souladu s naším očekáváním snížila svou základní úrokovou sazbu o 25bps na 4,5 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo všech sedm členů bankovní rady. Centrální banka tak zvolnila tempo uvolňování měnové politiky a s úrokovými sazbami blíže neutrální úrovni se nyní dostává se fáze jmenného ladění.



Dnešní rozhodnutí se opírá o novou makroekonomickou prognózu, která se minimálně při pohledu na trajektorii sazeb nese v jestřábím duchu – se základním scénářem je konzistentní jen mírný pokles úrokových sazeb ke konci roku na úroveň 4,4 % (3M PRIBOR). Aktualizovaná prognóza podle očekávání lehce přepsala výhled na růst HDP směrem dolů pro tento rok z 1,4 % na 1,2 %, v roce 2025 pak z 2,7 % na 2,8 %. Inflační výhled centrální banka zásadněji nezměnila a nadále očekává v příštím roce průměrnou inflaci na 2% cíli. Česká koruna by měla dle ČNB setrvat na lehce slabších úrovních (nad 25 EUR/CZK až do poloviny 2025), než indikovala jarní prognóza.



Doprovodná komunikace a zejména tisková konference Aleše Michla se nesly ve velmi opatrném duchu. Slovy guvernéra Michla šlo dnes o tzv. jestřábí snížení sazeb, které akcentuje obezřetnost při kalibraci měnové politiky. To by mělo platit i do budoucna. Směrem k příštím zasedáním však guvernér odmítl poskytnout jakýkoli signál. Jestřábí vyznění tiskové konference pak podtrhl komentář guvernéra Michla k inflaci – její mírné podstřelení by centrální bance nejenže nevadilo, ale naopak by bylo mírně vítané.



Shrnuto, podtrženo, ČNB sice snížila sazby, ale zahrála na jestřábí strunu. Vzhledem k příznivému inflačnímu výhledu a slabému výkonu české ekonomiky nadále předpokládáme, že ČNB bude pokračovat ve snižování sazeb o 25 bazických bodů a na konci roku se repo sazba dostane na 3,75 %. Překvapivě ostrá jestřábí rétorika centrální banky je však rizikem ve směru pozvolnějšího poklesu sazeb a možné taktické pauzy na konci letošního roku.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna včera prožila nervózní obchodování a na krátkou chvíli dokonce překonala hranici 25,50 EUR/CZK. Rozhodnutí ČNB snížit sazby o standardních 25 bazických bodů však přineslo na trhu úlevu a koruna se posunula do blízkosti 25,30 EUR/CZK. Pro českou měnu byla povzbuzením i jestřábí komunikace guvernéra Michla na tiskové konferenci.

Z té může koruna profitovat i během dnešní seance, povzbuzena i podvečerním rozhovorem viceguvernéra Jana Frait pro Investiční web. Dle J. Fraita je na čase zahájit proces jemného ladění a ČNB bude velmi pečlivě zvažovat své další kroky. Není proto moc pravděpodobné, že by bankovní rada přistoupila k razantním krokům. Na konci letošního roku vidí viceguvernér repo sazbu okolo 4 %, podobně jako v našem základním scénáři.



Eurodolar

Dolar ve čtvrtek proti euru lehce zpevnil a pár se dostal pod hranici 1,08 EUR/USD a ignoroval tak zklamání v podobě slabého indexu ISM za červenec.

Zajímavý i s ohledem na hlavní makro událost dnešního dne - americké payrolls - byl ale slabý výsledek dílčího indexu ISM o zaměstnanosti. Ten podporuje tezi, že dnešní payrolls mohou být slabší, než s čím trh počítá. To by mohlo dále podpořit sázky na dokonce ještě výraznější pokles oficiálních amerických sazeb na příštím zasedání Fedu v polovině září, které se v trhu začínají více a více objevovat (my však počítáme s poklesem o 25bps a nikoliv o 50bps, což nyní trh oceňuje s 20% pravděpodobností). Takový scénář by se dolaru asi nelíbil.

Zajímavé bylo včera i dění ve Velké Británii, kde BoE po těsném výsledku hlasování snížila o 25bps oficiální sazby (na 5 %), což trh úplně nečekal a libra tak lehce oslabovala. BoE, podobně jako i ostatní centrální banky, po inflační vlně minulých let volí opatrný přístup při snižování sazeb.



Akcie

Start do nového měsíce zdaleka neproběhl podle představ investorů. Index S&P 500 ztratil 1,4 %, technologický Nasdaq potom dokonce 2,3 %. Technologické tituly následovaly zbytek trhu. Nvidia odepsala 6,7 %, Microsoft 0,3 % a Apple v očekávání výsledků po uzavření trhů 1,7 %. Zelenala se tak jedině společnost Meta Platforms (4,8 %), které dopomohly k solidnímu výsledku včerejší obchodní seance výsledky hospodaření. Naproti tomu mikročipový producent Qualcomm se propadl o 9,4 %. Arm Holdings představil lepší výsledky, ale do budoucna hledí s až přílišnou opatrností, tak jeho akcie poslali investoři o 15,7 % níže. Akcie Moderna včera propadly o 21 %. Naopak farmaceutická společnost Eli Lilly narostla o 3,5 %.