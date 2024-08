Akciový výplach staví do centra pozornosti report z trhu práce. Trhy se bojí další rány

Týden nabitý důležitými zprávami z firemní i makro oblasti rozhodně nezklamal svou akčností, a to ještě nekončí... Včerejší výplach na Wall Street podnítily částečně výsledky, hlavně ale slabá americká makrodata. Po závěru reportoval , který z pohledu investorů ještě obstál, ale to se už nedá říct o Amazonu, jehož výhled zisku zatížený výraznými náklady na AI zklamal. pak potvrdil svůj zmar vícero informacemi z kvartální zprávy a zamířil strmě dolů.



Klíčovým tématem týdne byly výsledky velkého techu, které nevyšly jednoznačně dobře a nedokázaly tržní sentiment podpořit. Ze skupiny vystupuje velmi dobrá Meta. či Alphabet nezklamaly, ale fanfár se nedočkaly, , či odnesly své výsledky pádem. To nechalo trhy více zranitelné vůči makru, které mělo tentokrát stát spíš na druhé koleji. Největší škody napáchalo čtvrteční nečekaně slabé ISM. Na holubičí Fed nejprve investoři reagovali pozitivně, ale zpětně může být jednání přičteno k tíži. Jestliže je Fed ochotný brzy snižovat sazby, zřejmě určitou slabost ekonomiky pociťuje. A pokud ekonomika začíná slábnout už teď, měnová politika nedokáže pomoci.



Tím se dostáváme ke klíčovému bodu pátečního kalendáře, kterým je report z amerického trhu práce. Jeho síla je významným náznakem, jak na tom ekonomika je. Navíc data dostáváme pravidelně hned zkraje následujícího měsíce. Za červenec se čeká ochlazení u tvorby pracovních míst na 175 k z 206 k a meziročního tempa mezd na 3,7 z 3,9 pct. Slabší data za současné situace rozhodně nebudou pro akcie dobrá. Naopak, situace se změnila a zpět na scéně jsou obavy o sílu ekonomiky, pokud tedy rovnou nebudeme uvažovat o recesi. V tomto smyslu se tentokrát bude více sledovat i míra nezaměstnanosti, neboť jedno z palcových pravidel říká, že celkový nárůst (3M průměru) nezaměstnanosti o půl procentního bodu spolehlivě předznamenává recesi. A investoři taková pravidla mají rádi… Pro uklidnění na konci týdne je tedy třeba dobrých dat.



Indikace před těmito daty jsou pravidelně nespolehlivé, přesto se na ně investoři zaměřují a příznivý obrázek nevidí. Týdenní žádosti o dávky v nezaměstnanosti jsou na vzestupu a naposledy se už dostaly k 250 tisícům. ADP ohlásilo ochlazení tvorby míst ve firemním sektoru. A včerejší ISM ukazuje rychlejší propouštění v průmyslu a nejhorší situaci od covidu. Samozřejmě to ještě nemusí mnoho znamenat - měsíční data z trhu práce dokáží být velice volatilní. Obavy před čísly však evidentně stoupají.



Mezi hlavními evropskými akciovými indexy sledujeme největší pokles u nizozemského AEX (-2 pct), americké futures naznačují start Wall Street výrazně směrem dolů (Nasdaq -1,8 pct). Dluhopisy zůstávají v kurzu a jejich výnosy se dál snižují, dnes však zatím jen mírně. Eurodolar tento týden převážně klesá, ale dnes se posouvá naopak vzhůru na 1,0820. Zlato navyšuje zisky, zatímco ropa se dnes konsoliduje. Koruně včerejší zasedání ČNB pomohlo, dění ve světě víceméně ignoruje a dnes zůstává v klidu těsně nad 25,30 za euro.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:34 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3009 -0.0884 25.3458 25.2828 CZK/USD 23.3780 -0.3580 23.4785 23.3715 HUF/EUR 396.8350 0.1613 397.1611 395.5909 PLN/EUR 4.2899 -0.2353 4.3019 4.2884

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7997 -0.2457 7.8215 7.7752 JPY/EUR 161.1640 0.0009 161.3130 160.4101 JPY/USD 148.9255 -0.2782 149.2960 148.6600

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8496 0.2833 0.8501 0.8471 CHF/EUR 0.9422 -0.0005 0.9431 0.9400 NOK/EUR 11.9024 0.6477 11.9039 11.7932 SEK/EUR 11.6061 0.2374 11.6136 11.5637 USD/EUR 1.0822 0.2780 1.0825 1.0782

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5364 -0.1527 1.5418 1.5321 CAD/USD 1.3879 0.0523 1.3881 1.3853