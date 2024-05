Rozbřesk: Námořní doprava znovu zdražuje. Důvod pro ČNB být opatrnější?

Napětí v globálních dodavatelských řetězcích stále nepolevuje, zejména při pohledu na cenový vývoj námořní kontejnerové dopravy. Na trase Šanghaj-Rotterdam došlo za poslední měsíc ke zdražení o zhruba 50 % na současných 5 000 dolarů. V meziročním srovnání je růst cen více než trojnásobný. Podobný vývoj se neodehrává jen na ose Asie-Evropa, ale svižně zdražuje kontejnerová doprava také z Asie do Spojených států.



Od nástupu pandemie se cena námořní dopravy vyvíjí jako na houpačce. Prvotní šok způsobený uzavřenými přístavy a prudkým růstem poptávky po zboží následovalo zklidnění situace v minulém roce, kdy se ceny vrátily na standardní před-pandemickou úroveň. Stabilita však měla jepičí život. Od konce roku 2023 totiž zesílily útoky jemenských povstalců vůči obchodním lodím proplouvajícím Rudým mořem a byť se ještě v dubnu zdálo, že dochází k ústupu napětí, situace se dále vyostřuje.



Průjezd Rudým mořem je meziročně nižší o celých 90 %, což znamená, že obchodní lodě volí variantu obeplutí Afriky okolo Mysu Dobré naděje. Výsledkem je prodloužení kontejnerové dopravy až o dva týdny. Vedle povstaleckých útoků zdražuje námořní dopravu také blížící se vrchol sezóny z hlediska poptávky po kontejnerových kapacitách, stejně jako krátkodobý negativní vliv špatného počasí v Asii, které navýšilo zpoždění některých dodávek.



Z makroekonomického pohledu zatím v Česku nevidíme statisticky významný dopad vyšších cen námořní dopravy do inflace nebo hospodářského růstu. V případě tuzemské inflace nadále platí, že zbožová inflace dále zvolňuje (1,1 % meziročně v dubnu) a pomáhá kompenzovat zvýšenou inflaci v sektoru služeb (6,8 %). Pokud by ale měla geopolitická situace dále eskalovat a námořní doprava prudce zdražovat, průsak do české inflace by již mohl být hmatatelný. Z pohledu ČNB se tak jedná o další proinflační riziko, které bude bedlivě sledovat a nakonec může být i podpůrným argumentem, proč jít s úrokovými sazbami dále dolů pozvolněji.









*** TRHY ***



Koruna

České koruně se nezamlouvá silnější dolar ani opětovný růst tržních sazeb na hlavních trzích, což mělo během včerejší obchodní seance za následek oslabení nad hladinu 24,70 EUR/CZK. Konec týdne může být na korunovém trhu přece jen živější - v permanenci totiž budou důležitá data ve Spojených státech a eurozóně, která mají potenciál vést k dalším posunům tržních sazeb. Zpřesněný odhad tuzemského HDP za první čtvrtletí, respektive jeho detailní struktura bude důležitá pro ČNB, výraznější pohyby koruny ale z tohoto titulu nečekáme.



Eurodolar

Nepovedená aukce amerických vládních dluhopisů akcelerovala růst jejich výnosů, což zasáhlo i eurodolar, který se propadl pod 1,08. Trh s americkými vládními dluhopisy tak včera zcela zastínil údaje o německé inflaci (která byla beztak blízko konsensu). Uvidíme, zdali tomu bude i dnes, kdy jsou na pořadu dne inflační data i z jiných zemí eurozóny (květnové číslo za celou měnovou unii bude zítra).