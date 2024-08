Rozbřesk: Tuzemská míra nezaměstnanosti na vzestupu

Podíl nezaměstnaných osob dle metodiky MPSV se v červenci zvýšil v souladu s očekáváním z 3,6 % na 3,7 %. Po sezónním očištění podíl nezaměstnaných osob stagnoval na úrovni 3,9 %. Počet nezaměstnaných vzrostl na úřadech práce o 10 tisíc na 283 tisíc, zatímco počet neobsazených pracovních pozic se snížil o 1,5 tisíce na 262 tisíc.



Červencový nárůst podílu nezaměstnaných byl způsoben tradičním sezónním výkyvem. Na jedné straně se projevil každoroční příliv absolventů středních a vysokých škol do evidence úřadu práce. Na druhé sehrála roli slabší letní poptávka po pracovní síle například z důvodu celozávodních dovolených.



Přestože v posledních měsících zvolňuje napětí na tuzemském trhu práce, celkové podmínky zůstávají relativně napjaté. Tuzemská ekonomika dlouhodobě vykazuje nejnižší míru nezaměstnanosti v EU. Vysátý trh práce představuje problém zejména pro sektor stavebnictví hlavní, pro který se jedná o hlavní překážku další expanze. Naproti tomu ve zpracovatelském průmyslu ustoupily tlaky z titulu napjatého trhu práce v posledních kvartálech slabé zahraniční poptávce.



Ve druhé polovině letošního roku předpokládáme nejprve stabilizaci podílu nezaměstnaných okolo současné úrovně, na jeho konci by pak nezaměstnanost mohla atakovat hranici 4 %. Navzdory nepřesvědčivému výkonu české ekonomiky zatím nehrozí plošné propuštění. K dalšímu ochlazování pracovního trhu však může docházet z důvodu slabého výkonu zpracovatelského průmyslu, jehož vyhlídky jsou navíc zatíženy negativními riziky.



Sečteno, podtrženo, mírný nárůst nezaměstnanosti nepředstavuje makroekonomický problém, naopak jde o žádoucí a pozvolné přiblížení k rovnovážnému stavu. Stále solidní kondici trhu práce přitom ilustruje i fakt, že se tak děje v podmínkách již několik let trvajícího ne-růstu ekonomiky a masivního přílivu ukrajinských uprchlíku, které pracovní trh absorboval bez větších otřesů.





*** TRHY ***



Koruna

Nálada na korunovém trhu je veskrze prázdninová – minimální volatilita znamená, že se tuzemská měna po celý týden drží na dostřel úrovně 25,30 EUR/CZK. Očekávané sezónní zvýšení podílu nezaměstnaných nechalo korunu bez jakékoliv reakce, jinak tomu ale může být dnes v souvislosti se zveřejněním zápisu z posledního zasedání ČNB. Na tom bankovní rada rozhodla zvolnit tempo poklesu sazeb na 25 bazických bodů poměrem 7:0. Zápis by měl ukázat, jaké byly rozhodující argumenty ve prospěch opatrnějšího přístupu, stejně jako možné signály k příštím měsícům.



Eurodolar

Hlavní čtvrteční událostí byla data o nových dávkách v nezaměstnanosti v USA. Ta překvapila mírně pozitivně (233 tis. vs. očekávaných 240 tis.) a pomohla tak téměř vyrovnat sázky na pokles amerických sazeb v září o 25, resp. 50bps (byť ty druhé stále lehce převažují). Míře překvapení však odpovídala délka pozitivní reakce dolaru, která netrvala úplně dlouho a pár EUR/USD se vrátil zpět nad úroveň 1.09.

Dnešek není z pohledu očekávaných událostí zajímavý. Trh se soustředí na zveřejnění americké inflace za červenec příští středu (14.8.).



Akcie

Hlavní zámořské indexy v průběhu včerejší obchodní seance solidně posilovaly. Vítězem včerejšího obchodování byly akcie Eli Lilly, které přidaly takřka 10 %. Viking Therapeutics přidal přes 6 %, Altimmune přidal přes 11 % a Novo Nordisk posílil o 7 %. Poraženým včerejšího dne byl výrobce energetického nápoje Monster společnost Monster Beverage. Ta odepsala přes 11 % a jedná se tak o největší denní propad od roku 2020. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +2,30 %, Nasdaq 100 +3,06 % a Dow Jones +1,76 %.