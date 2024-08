SAB Finance a.s.: Oznámení o výplatě podílu na zisku

SAB Finance a.sIČ: 24717444Představenstvo společnosti SAB Finance a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, PSČ 110 00, Praha 1, Staré Město, IČO: 247 17 444 (dále jen „Společnost“)oznamuje, žeřádná valná hromada Společnosti dne 8. 8. 2024 schválila rozdělení zisku Společnosti ve výši 80 738 023,12 Kč ve prospěch akcionářů Společnosti.Podíl na zisku (dividenda) připadající na jednu akcii tedy činí 26,48 Kč Rozhodným dnem pro uplatnění práva na mezitímní dividendu je 14. 8. 2024 (středa). Právo na dividendu tak bude mít pouze osoba, která bude jako akcionář uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti (ISIN: CZ0009009940) k uvedenému Rozhodnému dni. Mezitímní dividenda je splatná k datu 28. 8. 2024.Dividenda bude vyplacena Společností prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. jakožto zprostředkovatele plateb, a to na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných akcií Společnosti.Zlín 9. 8. 2024(komerční sdělení)