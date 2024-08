Inflace v USA na 3letých minimech a Alphabet v potížích

Průběh středečního obchodování na Wall Street byl ovlivněn daty k americké inflaci, kdy meziměsíčně rostla podle očekávání o 0,2 % a v meziročním porovnání byl růst spotřebitelských cen dokonce nižší, a to 2,9 %, kdežto konsensus byl nastavený na 3 %. Jádrová inflace dopadla přesně podle odhadů analytiků jak v meziměsíčním tempu růstu, tak i v meziročním porovnání.



Nejstabilnějším indexem byl v průběhu celé obchodní seance průmyslový Dow Jones Industrial Average, který nakonec posílil o 0,6 %. Dost volatilní průběh ukázal technologický Nasdaq 100 , který střídal pozitivní okamžiky s těmi negativními, aby zakončil obchodní den takřka beze změny.



Solidní report k inflaci v USA a současně dobrá včerejší data k PPI rozvazují ruce americké centrální bance v potenciálním zářijovém snižování sazeb. Měnově-politické zasedání se bude konat 17-18 září a velmi pravděpodobně se budou bankéři rozhodovat mezi 25 nebo 50 body směrem níže.



Akcie Alphabet se propadly o více jak 2 % poté, co Ministerstvo spravedlnosti a státní autority diskutovali o způsobu přerušení monopolu ve vyhledání od společnosti Google. Ve hře je i rozdělení této firmy. Po dlouhé době tedy byla velmi pravděpodobně zodpovězena otázka na téma „proč akcie Alphabet nerostou jako většina akcií s tématikou AI“.



Akcie automobilky odepsaly okolo 3 % poté, co analytik z Truist Securities nazval Full Self-Driving technology neboli plně autonomní řízení solidní, ale v současné podobě nepoužitelné. Při posledním testu vůz pod FSD i při ideálních podmínkách selhal při odbočování vlevo na červenou. Analytik zdůraznil, že při aktuálním stavu autonomního řízení je neslučitelné s použitím v Robo Taxi.



EUR/CZK 25,14, USD/CZK 22,83, EUR/USD 1,1013, WTI 77,05 USD/barel, Brent 79,72 USD/barel, Troyská unce zlata 2.443 USD