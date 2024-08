Šéf chicagského Fedu Goolsbee se čím dál více obává o zaměstnanost než o inflaci

Prezident Federální rezervní banky v Chicagu Austan Goolsbee uvedl, že v souvislosti s nedávným vývojem cenových tlaků a neuspokojivými údaji o zaměstnanosti se stále více obává o trh práce než o inflaci. Goolsbee v rozhovoru pro agenturu Bloomberg News ve středu uvedl, že současné úrokové sazby jsou „velmi restriktivní“, což je podle něj postoj, který by byl vhodný pouze v případě přehřívání ekonomiky. Odmítl komentovat, jak pravděpodobné nebo jak velké by mohlo být snížení sazeb na příštím zasedání Fedu v září.

Na otázku ohledně rovnováhy mezi riziky inflace a trhu práce Goolsbee odpověděl: „Mám pocit, že na okraj se stále více obávám o stranu mandátu týkající se zaměstnanosti.“ Tyto komentáře následovaly po středečních údajích, které ukázaly, že klíčový ukazatel základní meziroční inflace se již čtvrtý měsíc v řadě snížil, a po červencových údajích z trhu práce, které vyvolaly obavy, že Fed příliš pomalu snižuje svou základní úrokovou sazbu z nejvyšší úrovně za více než dvě desetiletí.

Poznamenal sice, že nedávný nárůst míry nezaměstnanosti může odrážet větší počet lidí vstupujících do pracovního procesu, ale může být také „ukazatelem toho, že se neusazujeme na stabilní úrovni, ale přecházíme do něčeho, co je z krátkodobého hlediska horší“. „Pokud se tak začne dít, musíme klást podstatně větší důraz na zaměstnanost,“ řekl.

Předseda Fedu Jerome Powell a další politici uvedli, že se stále více zaměřují na prevenci poklesu na trhu práce, což je posun oproti minulým letům, kdy se centrální banka zaměřovala především na zkrocení zvýšené inflace.

Zářijové zasedání

Všeobecně se očekává, že Fed v září sníží úrokové sazby, ačkoli investoři a ekonomové se rozcházejí v názoru, zda to bude o čtvrt nebo o půl procentního bodu. Podle trhů s futures obchodníci sázejí na to, že tvůrci politiky sníží výpůjční náklady o celý procentní bod v období do konce roku.

Goolsbee se odmítl konkrétně vyjádřit k zářijovému zasedání, ale poukázal na nedávné ekonomické prognózy Federálního výboru pro volný trh, který stanovuje úrokové sazby. Uvedl, že tyto odhady naznačují, že do roku 2025 by bylo vhodné několikanásobné snížení sazeb, a to i za „méně příznivých podmínek, než jsou ty, kterým čelíme nyní“.

Výbor podle červnové mediánové projekce očekával, že v letošním roce sníží výpůjční náklady pouze jednou a v roce 2025 bude následovat další čtyřikrát. Projekce také odhadovaly, že do konce roku 2024 bude míra nezaměstnanosti v průměru 4 %. V červenci se vyšplhala na 4,3 %.

Meziroční inflace podle Fedem preferovaného ukazatele již klesla pod červnovou projekci, která činila 2,6 %. „Pokud byste se chystali do recese nebo se domnívali, že se do ní chystáte, ovlivnilo by to míru, jakou byste prováděli škrty,“ řekl Goolsbee. „Podmínky jsou to, co bude odůvodňovat velikost škrtů,“ dodal.

Zdroj: Bloomberg