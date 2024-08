Rozbřesk: Střet odborů s vládou o platy pokračuje, nálada v tuzemské ekonomice se dále zhoršuje

Odbory dnes opět budou jednat s vládou o růstu platů ve veřejném sektoru a podle veřejných vystoupení se zdá, že zatím shoda není úplně blízko. Hraje se v zásadě o tři věci. Komu přidat, kolik přidat a od kdy přidat? Zatímco odboráři by nejraději přidávali plošně a hned, vláda selektivně a od příštího roku. Jak na tom tedy jednotlivé skupiny zaměstnanců ve veřejném sektoru jsou?



Necelých 850 tisíc zaměstnanců ve veřejném sektoru se řídí 5 různými tabulkami a v průměru jejich platy oproti roku 2019 vzrostly zhruba o 20 % a skutečně tak zaostávají za hlavními byznysovými odvětvími v čele s průmyslem, kde mzdy v průměru vzrostly od roku 2019 zhruba o 30 %. Mezi jednotlivými kategoriemi státních zaměstnanců jsou však velké rozdíly a zatímco ve zdravotnictví platy kopírovaly nebo dokonce překonávaly soukromý sektor, v případě pracovníků v kultuře, úředníků, technických pracovníků, ale i pedagogů viditelně zaostávaly. I odtud pramení neochota vlády přidávat v tuto chvíli “všem stejně”.



Druhý problém je s načasováním valorizace platů. Ministerstvo financí má podle dostupných zpráv k dispozici peníze na valorizaci pro příští rok, ale nikoliv pro ten stávající (kdy ostatně výkon ekonomiky spíše zaostává za očekáváním). Ve hře tak pravděpodobně bude pouze navýšení tarifů u zaměstnanců, kterým reálný plat od roku 2019 poklesl nejvíce. To řádově může stát český rozpočet okolo 5 miliard korun a nemusí to “vážně” ohrozit plnění rozpočtového cíle pro tento rok (252 miliard CZK). Česko svými fiskálními cíli pro tento a příští rok ostatně rozhodně patří k ambicióznějším zemím v EU - již letos předpokládáme deficit viditelně pod 3 % HDP a příští rok se teoreticky můžeme dostat pod 2 % HDP.





*** TRHY ***



Koruna

Horší nálada v tuzemské ekonomice nebyla vzhledem k dalšímu zhoršení podnikatelských nálad PMI v Evropě takovým překvapením. Zajímavé spíše bylo, že se lehce zlepšila nálada v průmyslu, zatímco výraznější zhoršení zaznamenal do této chvíle odolnější segment služeb. Znepokojivé také je, že se již čtvrtý měsíc v řadě postupně zhoršuje nálada mezi spotřebiteli, zatím se to však neodráží v klesající ochotě “utrácet za větší nákupy”.

Celkově tak nebyla čísla pro korunu takovým překvapením, aby ji vrátila do defenzivy a odradila od pokračujícího testování psychologických úrovní v okolí 25,00 EUR/CZK.



Eurodolar

Americká data a specificky srpnová spotřebitelská nálada přinesla smíšené výsledky, neboť celkový index sice vzrostl na nejvyšší úrovně od února, ale indikátor, který signalizuje spokojenost domácností s vývojem na trhu práce se zhoršil (jobs plentiful less hard-to-get). V důsledku toho se eurodolar pokusil otestovat hranici 1,12, kterou však na udržitelné úrovni nezdolal a o včerejší zisky dnes ráno přišel.

Dnešní kalendář očekávaných událostí je prázdný, resp. trh může sledovat večerní reakci akciových trhů na výsledky společnosti Nvidia, která stojí za investiční horečkou spojenou s objevem umělé inteligence.



Regionální Forex

Maďarská centrální banka včera ponechala svoji základní úrokovou sazbu na úrovni 6,75 %, což vedlo ke zpevnění forintu, jelikož výrazná část trhu byla nastavena na snížení o 25 bazických bodů. Cyklus snižování sazeb ze strany MNB však ještě nekončí, neboť jak se uvádí v komentáři ke včerejšímu rozhodnutí - bankovní rada vidí prostor k opatrnému snižování sazeb v závislosti na chování hlavních centrálních bank v zahraničí a vývoji domácí inflace. Rovněž viceguvernér Virág na včerejší tiskové konferenci zmínil, že existuje prostor pro jedno až dvě snížení sazeb do konce roku, což je v zásadě v souladu s naším scénářem.