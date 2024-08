Den před výsledky nejdůležitější akcie se na trhu udály minimální změny

Úterní obchodní seance přinesla minimální změny na indexech, kdy největší snahu růstu prokazoval technologický Nasdaq 100 .



Dnešní den byl obohacen o jeden zajímavý makro údaj, a to zveřejnění indexu spotřebitelské důvěry, kdy dodané číslo 103,3 b, bylo vyšší, než tržní konsensus s očekáváním 100,7 b. a současně vyšlo lépe, jak předchozí údaj 101,9 b.



Investoři vyčkávají na zítřejší report společnosti , kdy analytici Citibank odhadli možný pohyb oběma směry o cca 9 %. Akcie se z minim 90,69 USD, které dosáhla na startu tohoto měsíce, jež byly způsobeny obavami investorů z recese dostaly během 14dní zpět o více jak 30 % a aktuálně se obchodují kousek nad 50denním klouzavým průměrem. Po volatilním dni, kdy se akcie propadaly i o 2 %, nakonec skončila v plusu okolo 1 %.



Akcie Lumen Technologies se propadly o více jak 15 % poté, co Kerrsdale Capital zveřejnila na síti X informaci, které poukazuje na short těchto akcií. Pro investory akcií je to v průběhu posledních dvou měsíců pořádná jízda, kdy se z 1,3 usd dostala až na 7,83 usd, aby se postupně začala sesouvat až k současným necelým 5 usd. Akcie se nyní obchodují cca 11 % nad průměrnou 12M cílovou cenou.



EUR/CZK 25,01, USD/CZK 22,36, EUR/USD 1,1186, WTI 75,79 USD/barel, Brent 79,78 USD/barel, Troyská unce zlata 2.521 USD