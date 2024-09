PwC: Čínský export aut do EU bude letos poprvé vyšší než evropský vývoz do Číny

Čínský export aut do Evropské unie bude letos poprvé vyšší než evropský vývoz do Číny. Tento vývoj zapříčinila vedoucí role Číny na trhu s elektromobily, když za letošní druhé čtvrtletí vůbec poprvé vyrobila více než milion aut s elektrickým pohonem. Uvádí to aktuální studie PwC Electric Vehicle Sales Review.



Podle očekávání PwC letos čínské automobilky do Evropské unie dovezou 440.000 všech druhů aut, což bude tvořit 68 procent čínského automobilového exportu. Opačným směrem zamíří jen 325.000 vozů. V loňském roce se přitom čínské vozy poprvé dostaly nad polovinu všech evropských importů, když Čína loni do Evropy dovezla asi 280.000 aut.



Na nejvyspělejších světových trzích prodeje aut s elektrickým či hybridním pohonem tvoří už 37 procent ze všech vozů. Do pěti let by se měl podle PwC jejich počet ve světě více než zdvojnásobit. Počet elektromobilů vzroste do roku 2029 až o 187 procent.



Ve světě se v letošním prvním pololetí prodalo téměř 11 milionů aut s hybridním nebo čistě elektrickým pohonem, což je meziročně o 22 procent více, z toho 4,2 milionu byly čistě elektrické vozy. Prodej aut s konvenčními motory naopak klesl o šest procent. Podíl elektroaut na celkovém prodeji tak dále vzrostl a v prvním pololetí již představoval 35 procent ze všech vozů, zatímco loni to bylo necelých 30 procent.



Trhu s elektromobilitou přitom vládne Čína. Z celkových 4,2 milionu prodaných elektromobilů se jich v prvním pololetí prodalo 2,5 milionu právě v Číně. "I díky tomu se letos poprvé v historii do Evropy z Číny přiveze víc všech druhů aut, než jich poputuje opačným směrem. Samozřejmě nelze v tomto kontextu opomenout, že například přesunul část své výroby právě do Číny a fakticky tak již auta určená pro čínský trh neexportuje. Tento trend se ale pomalu začíná objevovat i opačně, jak můžeme vidět na příkladu čínské automobilky BYD s její první evropskou fabrikou v Maďarsku. Avizovanou ambicí společnosti je přitom být do pár let největším výrobcem elektroaut v Evropě," upozornil partner PwC a expert na automobilový průmysl Pavel Štefek.



Evropa se chce přílivu čínských automobilek bránit a chystá zavedení cel, jejichž detailní podoba by měla být známá v listopadu. Prodeje elektromobilů v Evropě přitom dále rostou. V prvním pololetí se na deseti největších evropských trzích prodalo 2,8 milionu hybridních a elektrických aut, meziročně o devět procent více. Evropským automobilkám aktuálně klesá prodej čistě elektrických aut, na klíčových evropských trzích se meziročně snížil o dvě procenta. Trh tak letos táhnou hlavně hybridy. Důvodem je ukončení nebo výrazné zredukování dotačních programů na velkých evropských trzích.



Český trh v prodeji elektroaut stále výrazně zaostává, zájem brzdí vyšší cena, nevýrazná podpora ze strany státu i nedostatečná nabíjecí síť mimo velká města a hlavní dálniční tahy. Letos se v ČR v prvním pololetí prodalo víc než 4000 čistě elektrických aut. Meziročně je to sice nárůst o 39 procent, elektroauta ale stále tvoří jen 3,5 procenta celkového prodeje. I v Česku je patrný sílící trend rostoucího zájmu o čínské elektrovozy.



Nárůst elektromobility v Česku táhnou především podnikatelé a malé firmy, pro které stát připravil dotaci 200.000 korun a další finanční podporu na budování infrastrukturní sítě nabíječek, uvedl Jan Brázda z PwC. "Osobně ale očekávám větší boom elektromobility v ČR v souvislosti s tlakem na dekarbonizaci firem a technologický pokrok ve výrobě baterií, který povede k jejich zlevňování a zvyšování dojezdu. Kvůli rozšíření povinnosti nefinančního reportingu na širší okruh společností pak budou firemní flotily pokračovat v obměně stávajících vozů za elektrické jako jeden z nástrojů udržitelného podnikání," dodal.



Studie PwC předpokládá, že za pět let se počet elektrických a hybridních aut ve světě více než zdvojnásobí ze současných 33 milionů na více než 68 milionů vozů. Nejrychleji by měl růst zájem o čistě elektrické vozy, kterých bude za pět let jezdit 34 milionů, což představuje nárůst o 187 procent. Počty hybridů a plug-in hybridů podle studie porostou pomaleji.