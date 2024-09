Ekonomika EU i eurozóny ve čtvrtletí vzrostla o 0,2 procenta, upřesnil Eurostat

Ekonomika Evropské unie i eurozóny ve druhém čtvrtletí vzrostla ve srovnání s předchozími třemi měsíci o 0,2 procenta. Uvedl to dnes evropský statistický úřad Eurostat, který tak směrem dolů upravil své dřívější odhady. V nich uváděl, že hospodářství EU i eurozóny přidaly ve druhém kvartálu 0,3 procenta, což bylo stejné tempo jako v prvním čtvrtletí.



Meziročně pak tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) v EU činilo 0,6 procenta a v eurozóně 0,8 procenta, což potvrzuje dřívější údaje. V předchozím čtvrtletí přidala ekonomika EU 0,5 procenta a ekonomika eurozóny 0,7 procenta.



Česká ekonomika zaznamenala ve druhém čtvrtletí proti předchozím třem měsícům růst o 0,3 procenta, potvrdili statistici. V prvním čtvrtletí růst činil 0,4 procenta. Meziročně ve druhém kvartálu tempo růstu zrychlilo na 0,6 procenta z 0,4 procenta v prvním čtvrtletí. To je lepší, než předchozí údaj, který udával tempo růstu 0,4 procenta z 0,3 procenta v prvním čtvrtletí.



Nejvyšší nárůst hrubého domácího produktu (HDP) oproti předchozímu čtvrtletí zaznamenalo Polsko (plus 1,5 procenta), následované Řeckem (plus 1,1 procenta) a Nizozemskem (plus procento). Největší pokles byl zaznamenán v Irsku (minus jedno procento), Lotyšsku (minus 0,9 procenta) a v Rakousku (minus 0,4 procenta).