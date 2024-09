Obchodování na Wall Street v zeleném, a to bez výraznějších impulsů

Úvodní obchodní seance tohoto týdne byla opakem té závěrečné z minulého týdne, kdy se vše událo bez makroekonomických událostí v USA. Indexy narostly okolo 1 %, načež nej sebevědoměji v průběhu obchodování působil průmyslový Dow Jones Industrial Average, který přidal zhruba 1 %. Technologie, jak si investoři již během prvního zářijového týdne mohli zvyknout, byli naopak tím nejrozkolísanějším sektorem, popřípadě indexem.



Tento týden čeká investory zveřejnění americké inflace za předchozí období, kdy se očekává hodnota 2,6 % versus předešlá inflace 2,9 %. Důležité bude sledovat meziměsíční růst jak jádrové, tak inflace celkové a očekávání je u obou položek +0,2 %. Investoři by si již neměli pravděpodobně přát výraznější oslabení inflace, které by mohlo nahrávat spíše 50 b. snížení sazeb místo 25 b. sražení sazby, které ovšem pro zahájení cyklu snižování nemusí být přijato investory kladně.



Průmyslovému indexu napomohlo k růstu posílení hodnoty akcií . K takovémuto nárustu přispěla dohoda mezi největší odborovou organizací a vedením společnosti, která by již měla zamezit stávce zaměstnanců.



Progres k informaci vstupu akcií Palantir Technologies a Dell Technologies zaznamenali dnes investoři, když obě společnosti budou od 23. tohoto měsíce součástí rodiny S&P 500. Akcie Palantiru posílily o více jak 10 % a akcie Dell přidaly přes 3 %.



EUR/CZK 25,05, USD/CZK 22,67, EUR/USD 1,1048, WTI 68,83 USD/barel, Brent 72,02 USD/barel, Toyská unce zlata 2.503 USD