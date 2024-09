Tisk: Harrisová zatlačila Trump do defenzívy a dokázala se mu dostat pod kůži

Americké viceprezidentce Kamale Harrisové se v předvolební debatě podařilo rozhodit exprezidenta Donalda Trumpa a zatlačit jej do defenzivy, uvádí světová média včetně agentury Reuters nebo listu The (NYT). Trump na její výpady opakovaně reagoval nepravdivými výroky či osobními útoky, uvádí. Podle agentury AP se výkon Harrisové zdál být opakem červnového vystoupení končícího prezidenta Joea Bidena.



Nejstarší prezident v dějinách Spojených států si v televizním duelu vedl tak špatně, že se dostal pod nevídaný tlak dřívějších spojenců a nakonec z kampaně odstoupil. Nová kandidátka Demokratické strany Harrisová se nyní představila s jasnými a soustředěnými odpověďmi, kterými zdůrazňovala rozdíly mezi sebou a Trumpem, píše AP. "Harrisová byla většinu času schopná podávat rázné a jasné sdělení. Trump se zdál být naštvaný a v defenzivě," napsal list NYT.



"Od chvíle, kdy viceprezidentka Kamala Harrisová v úterý večer přišla na debatní pódium ve Filadelfii, bylo jasné, že měla jediný cíl: dostat se bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi pod kůži," komentoval zase debatu deník The Washington Post.



Podle tohoto listu i dalších médií se to viceprezidentce ve vysílání televize ABC dařilo. V bleskovém průzkumu mezi televizními diváky vypracovaném pro televizi CNN uvedlo 63 procent respondentů, že vítězem duelu byla Harrisová. Web Politico připomenul, že po červnové debatě v podobné sondáži označily dvě třetiny diváků za vítěze Trumpa.



Harrisová v téměř dvouhodinovém střetu exprezidenta neustále popichovala narážkami na jeho prohru v minulých volbách, na jeho soudní kauzy, na bývalé spolupracovníky, z nichž se stali Trumpovi kritici, nebo na návštěvnost jeho předvolebních mítinků. "Trump, který si zakládá na tom, jaké davy přitahuje, byl zjevně dopálený," napsal Reuters.



Podle NYT exprezident na kritiku od soupeřky reagoval smrští nepravdivých tvrzení, dezinformací a osobních útoků. Mimo jiné šířil fámu o tom, že imigranti v jistém městě ve státě Ohio pojídají lidem domácí mazlíčky. "Ve Springfieldu jedí psy! Ti lidé, kteří přišli, jedí kočky!" řekl. Podobná tvrzení o přistěhovalcích z Haiti v posledních dnech na sociálních sítích propagovali mnozí Trumpovi spojenci včetně miliardáře Elona Muska, úřady v Ohiu je však označily za nepodložená.



Na rozdíl od červnové debaty tentokrát dvojice moderátorů některé Trumpovy výroky vyvracela ihned po jeho odpovědích. Stalo se tak například v momentě, kdy Trump znovu obvinil demokraty, že chtějí umožňovat nejen potraty, ale také zabíjení miminek po narození. Prezident z let 2017 až 2021 pronesl i řadu dalších nepravdivých nebo zavádějících výroků, například když znovu vykresloval výsledek minulých prezidentských voleb jako podvod nebo prohlásil, že neměl nic společného se vpádem svých stoupenců do sídla Kongresu 6. ledna 2021.



Nepravdy pronášela také Harrisová, která mimo jiné řekla, že Trump po odchodu z úřadu zanechal USA s nejhorší nezaměstnaností od meziválečné Velké hospodářské krize. Na začátku roku 2021 ovšem míra nezaměstnanosti činila 6,4 procenta, což podle NYT zdaleka podmínku Harrisové nesplňuje.

Trump označil Harrisovou za marxistku, ta kritizovala jeho ekonomické plány

Trump a Harrisová se v první části své předvolební debaty dostávali do vypjatých výměn ohledně ekonomiky a přístupu k potratům. Trump svou soupeřku označil za marxistku a zároveň prohlásil, že nemá "žádnou politiku". Harrisová řekla, že jen ona má plán na pozvednutí střední třídy, zatímco Trump by pomohl jen bohatým.

"Nemá žádnou politiku. Všechno, čemu věřila před třemi lety, vyletělo komínem... Teď jde k mojí filozofii," řekl republikánský exprezident ve vysílání televize ABC. Odkazoval tím na skutečnost, že Harrisová v kampani o prezidentský post ustupuje od dřívějších levicových stanovisek a snaží se vystupovat jako centristický kandidát.

Trump ji nicméně zároveň vykresluje jako radikální političku a dnes znovu prohlásil, že je marxistkou, podobně jako její otec. Donald Harris byl dříve ekonomem na Stanfordově univerzitě a jeho tvorbu s marxismem nedávno spojoval časopis The Economist, podle webu PolitiFact je však u Harrisové tato nálepka nepodložená.

"Dnes večer v téhle debatě uslyšíte věci ze stejné otřepané příručky, snůšku lží, ukřivděnosti a nálepkování," řekla o svém soupeři viceprezidentka za Demokratickou stranu. V úvodní části debaty věnované ekonomice mluvila o tom, že Trump plánuje snížit daně miliardářům a velkým korporacím, zatímco skrze rozšiřování cel by zvýšil životní náklady střední třídě. Odkazovala tím na plány republikánského kandidáta zavést plošné desetiprocentní clo na dovoz do USA a výrazně vyšší poplatky u zboží z Číny.

"Udělali jsme to, že jsme uklidili nepořádek po Donaldu Trumpovi," hájila zase Harrisová své společné úřadování s prezidentem Joem Bidenem.

Od ekonomiky se pak debata posunula k přístupu k potratům, který mnohé republikány vedené státy omezily po předloňském přelomovém rozhodnutí amerického nejvyššího soudu. Harrisová tyto restrikce označila za "Trumpovy zákazy potratů" a připisovala za ně odpovědnost exprezidentovi, který k vývoji výrazně přispěl svým výběrem tří členů nejvyššího soudu.

Harrisová prohlásila, že Trump by jako prezident uzákonil federální zákaz potratů, což její soupeř označil za lež, jakkoli během prvního mandátu takovýto postup podpořil. V debatě také zopakoval nepravdivé tvrzení, že demokraté podporují možnost "popravy" dítěte po narození a že některé státy toto umožňují. Moderátorka Linsey Davisová pak do výměny vstoupila s tím, že žádný stát zabití novorozence neumožňuje.

Harrisová na závěr debaty hovořila o touze sloužit, Trump mluvil o úpadku USA



Harrisová na závěr debaty uvedla, že se soustředí na budoucnost a na službu Američanům, zatímco její soupeř hledí do minulosti a staví sám sebe na první místo. Trump v závěrečném proslovu uvedl, že USA jsou pod současnou administrativou Demokratické strany selhávající zemí, a oponoval, že Harrisová už měla na realizaci svých plánů dost času.



"Slyšeli jste dnes večer dvě velmi odlišné vize, jednu zaměřenou na budoucnost a druhou na minulost," řekla Harrisová na závěr téměř dvouhodinového přenosu na televizní stanici ABC. "Věřím, že americký lid ví, že toho máme mnohem víc společného, než co nás rozděluje," pokračovala.



V proslovu zopakovala, že chce pomáhat střední třídě a chránit práva Američanů včetně přístupu k potratům. Připomněla svou dřívější kariéru prokurátorky a zdůraznila, že nikdy neměla jiného "klienta", než je americký lid. "Potřebujeme někoho, komu na vás záleží a kdo nestaví sebe na první místo," řekla.



Trump ve svém segmentu nemluvil o svých plánech pro případný druhý mandát a místo toho se zaměřil na kritiku Harrisové a současné vlády. "Začala tím, že řekla, že udělá tohle, udělá támhleto, udělá všechny ty skvělé věci. Proč je neudělala? Je tam tři a půl roku," uvedl republikánský kandidát.



Trump také navazoval na svou temnou rétoriku ohledně současného stavu Spojených států. "Jsme selhávající zemí, jsme zemí ve vážném úpadku," uvedl. Opakoval při tom nepodložená tvrzení o přílivu imigrantů do USA a prohlásil, že svět směřuje ke třetí světové válce.



Na konci debaty si dvojice kandidátů na rozdíl od úvodu nepodala ruce, Harrisová s Trumpem se na sebe ani nepodívali, poznamenal deník The Washington Post.