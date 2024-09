Fidelity: „Všude dobře, doma nejlíp“ platí i pro peníze v Asii

Nedávný průzkum společnosti Fidelity International ukázal, že asijští drobní investoři jsou připraveni riskovat před očekávaným snížením úrokových sazeb v USA a upřednostňují akcie mimo region. Trhy blíže k domovu však mají stejně tak co nabídnout.



„Pokud patříte k přísným střadatelům v Číně nebo Japonsku, rok 2024 by mohl být rokem, kdy konečně zhodnotíte své peníze,“ říká Martin Dropkin, manažer týmů Akcií a Fixed Income společnosti Fidelity. Japonská vláda zdvojnásobuje limit pro NISA, investiční systém v zemi osvobozený od daně, čímž se potencionálně uvolní miliardy dolarů nevyužitých úspor. V Číně, kde je míra úspor (v poměru k HDP) mnohem vyšší než celosvětový průměr, zvyšují úřady investiční kvóty pro zahraniční akcie a dluhopisy, aby uspokojily horečnou poptávku po investičních nástrojích. Zájem o zahraniční trhy je přitom takový, že někteří obchodníci jsou ochotni platit 40procentní prémii na podkladová aktiva za ETF, která investují mimo Čínu.

Individuální investoři v Číně nebo Japonsku jsou ale ti nejopatrnější v regionu. V průzkumu, který provedly společnosti Fidelity International a YouGov mezi více než 6 500 drobnými investory, 70 a 78 % čínských a japonských investorů drží část svých portfolií v depozitech (ve srovnání například s 56 % v Singapuru a 38 % v Austrálii). S tím, jak se americký Federální rezervní systém připravuje na snížení úrokových sazeb, se však oni i další investoři v regionu osmělují. 53 % respondentů uvedlo, že plánují zvýšit podíl akcií ve svých portfoliích, a 42 % uvedlo, že sníží podíl hotovosti v portfoliích.

Paradoxem je, že ti samí investoři nejsou připraveni vzdát se příjmů, které jim přináší vysoké úrokové sazby. Přibližně dvě třetiny z nich uvádějí, že budou dávat prostředky do výnosových investic. Navzdory celkové náladě nakloněné riziku jsou investoři rozděleni na dvě poloviny, pokud jde o to, zda převést stávající vklady – „pro“ i „proti“ je přibližně 30 % (zbytek si není jistý).

Kam tedy směřují nové peníze v Asii? Více než polovina respondentů dává přednost trhům mimo Asii, přičemž na prvním místě jsou Spojené státy a jejich „úžasná sedmička“ technologických akcií poháněná umělou inteligencí (první volba pro 34 % respondentů) Dalších 25 % zvolilo globální akcie. Na pevninské Číně dává 31 % investorů přednost Asii bez Japonska a 24 % chce rozvíjející se trhy. Jediným trhem s jasným příklonem k domácímu trhu je Japonsko, kde se 58 % respondentů rozhodlo investovat na domácím trhu.

Graf 1: Drobní investoři v Asii dávají přednost americkým a globálním akciím.

Procenta odpovědí na otázku: „Na které trhy hodláte alokovat investice v příštích 12 měsících?“





Zdroj: Fidelity International, YouGov, červenec 2024. Respondenti vybrali všechny možnosti, které se k nim vztahují.



Světlé stránky Asie

„Často varujeme před domácím zkreslením. Pokud by investoři například zůstali nadvážení u domácích akcií, když stoupající část globálního růstu přichází z oblastí mimo domácí trh, přišli by o výhodu. Ale pro asijské investory, kteří chtějí právě teď riskovat a zároveň si zachovat příjem, může být trocha domácí regionální zaujatosti přesně to, co potřebují,“ dodává Martin Dropkin.

Čína, Japonsko a Korea povzbuzují společnosti, aby investory odměňovaly. To bylo méně znepokojující, když Čína rychle rostla nebo když Japonsko mělo plné ruce práce s řešením deflačních bolestí, ale teď se situace v obou zemích dramaticky změnila. A také Soul snaží vyřešit dlouholetou hádanku „korejského diskontu“ vyšší návratností pro akcionáře. Jedná se o promyšlené reformy, které slibují strukturální změny a stabilní příjmy v příštích letech. Ačkoli dividendové výplatní poměry v těchto zemích (v současnosti mezi 30 a 35 %) zaostávají za celosvětovým průměrem (45 %), očekáváme, že je budou postupně dohánět, jak se reformy budou prosazovat.

Asie je také místem, kde se růst a příjmy prolínají. Stejně jako USA benefituje i Asie z megatrendu umělé inteligence, i když s větším důrazem na hardware. Na trzích, jako je Korea a Tchaj-wan, sídlí jedni z největších výrobců polovodičů, tedy základního materiálu, který se používá k vytváření mozků umělé inteligence v elektronických čipech. Přibližně třetina korejského referenčního indexu Kospi je naplněna akciemi souvisejícími s čipy. Tato dominance v dodavatelských řetězcích polotovarů nejenže podporuje růst zisků v dobrých časech, ale také buduje finanční odolnost těchto společností vůči špatným časům, díky čemuž mají větší šanci odměnit investory v průběhu cyklů – a tedy slušně vydělávající investice.

Graf 2: Drobní investoři v Asii se před očekávaným snížením sazeb v USA zaměřili na příjmy

Procenta odpovědí na otázku: „Vzhledem k očekávanému snížení úrokových sazeb Fed v příštích 6-12 měsících, do jaké míry souhlasíte s níže uvedeným tvrzením?“



Zdroj: Fidelity International, YouGov, červenec 2024. Procenta jsou zaokrouhlena na celá čísla.

Poměr ceny a kvality

Přehřáté valuace by samy o sobě neměly odradit asijské investory od získání expozice v USA (některé společnosti si své drahé ceny zaslouží). Měla by je však povzbudit k širšímu hledání levnějších alternativ: hlavních trhů, kde je pesimismus možná přehnaný a kvalitní společnosti se obchodují se slevou.

Jasným kandidátem je Čína. Někteří investoři jsou skeptičtí k tamním akciím, protože ekonomika neroste tak rychle jako dřív. To je však přirozený důsledek probíhajícího přechodu Číny – od vysokého růstu k růstu kvalitnímu. Dlouhodobí investoři by měli oslavovat to, že hospodářský růst stoupá díky několika různým hybatelům v množství odvětví, místo aby vkládali veškeré naděje do nemovitostí. Politické autority posilují podporu, aby stabilizovali ekonomiku. Třetí červencové plénum tak bylo rychle následováno nečekaným snížením úrokových sazeb.

V každém případě není hospodářský růst pro akcie vším. Levná ocenění poskytují v Číně jistou bezpečnost, kterou mohou závidět investoři v USA, Evropě a Japonsku. Narazili jsme na padesát let staré společnosti, které se obchodují za pouhý čtyř – až pětinásobek P/E. Pomalejší růst HDP znamená, že slabší společnosti by měly ukončit činnost, například v přeplněném sektoru expresních dodávek, což zvýší atraktivitu lídrů v oboru. Těžké časy učí společnosti také větší odolnosti. Prozíravé spotřebitelské značky přežily díky tomu, že se přizpůsobily měnícímu se prostředí, a čínský demografický deficit podnítil inovace ve zdravotnictví. Očekávejte, že se objeví další vítězové v oblasti umělé inteligence a energetické transformace – a předběhnou ekonomiku.



Všude dobře, doma nejlíp

„Je přirozené, že investoři v Asii, kteří několik let seděli na penězích, jsou nyní v pokušení honit se za růstem za každou cenu, a to i na už drahých akciových trzích. Nemusí však obětovat příjem kvůli zhodnocení kapitálu. Rozvážnější strategie by mohla vyvážit globální růst s příjmy a zhodnocením z asijských trhů a zároveň zajistit jistou stabilitu, která je v nestálém světě stále důležitějším statkem. Pro asijské investory, kteří hledají něco nového, platí, že nejlépe je doma,“ uzavírá Martin Dropkin.