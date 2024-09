Nepříjemné firemní zprávy tlačí dolů akcie, zatímco dluhopisy opět jedou

Dnešní ráno přinesl makrodata z Číny, ale ze Západu chodí spíše firemní zprávy, a to většinou negativní. Alphabet, a především , vyfasovaly od soudního dvora EU pokutu za zneužití dominantního postavení, respektive neoprávněné slevy na dani. Jako další se přidalo , které přišlo s profit warningem a snížilo odhad marže. To souvisí s nutností svolat 1,5 milionu vozidel kvůli vadným brzdám. Zpráva strhla dolů celý sektor. A negativně na celém sektoru se projevily i informace od . Podle jejího vedení jsou analytici příliš optimističtí v projekcích výdajů a čistého úrokového výnosu pro příští rok. Po Goldmanech je to v krátkém čase druhé varování ze sektoru, který letos patří mezi opory trhu.

Novým zprávám akciové trhy postupně podléhají. V Evropě vidíme na DAXu pokles skoro o procento, u dalších klíčových indexů je výkonnost jen o něco lepší. V zámoří se pod tlak bank dostává zejména DJIA . Nasdaq se zpočátku držel v zeleném, ale také on už své zisky vrátil. Naproti tomu se opět daří dluhopisům, jejichž výnosy dnes klesají hlavně v USA, a to kolem 5 bps.

Eurodolar se posunul lehce dolů na 1,1025, ropa padá o 4 procenta a strhává energetický sektor. Zlato se naopak znovu začíná kupovat. Koruna nevyužila vyšší domácí inflaci a během dne proti euru mírně ztrácí na 25,07.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 18:01 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0728 0.0746 25.0918 25.0124 CZK/USD 22.7340 0.1542 22.7720 22.6505 HUF/EUR 397.1331 0.0814 397.7695 396.3637 PLN/EUR 4.2828 0.1690 4.2875 4.2734

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8518 -0.0122 7.8663 7.8422 JPY/EUR 156.8620 -0.7221 158.6521 156.8663 JPY/USD 142.2675 -0.6248 143.6770 142.2620

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8440 -0.0209 0.8445 0.8425 CHF/EUR 0.9326 -0.5228 0.9380 0.9326 NOK/EUR 11.9714 0.1100 11.9962 11.8793 SEK/EUR 11.4534 -0.0388 11.4753 11.4179 USD/EUR 1.1026 -0.0988 1.1050 1.1015

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5040 0.1932 1.5058 1.4976 CAD/USD 1.3608 0.3784 1.3615 1.3556