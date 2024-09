Rozbřesk: Vyšší inflace koruně nepomohla. Na konci roku u 3 procent?

Inflace skončila v srpnu viditelně nad naším odhadem +0,3 % m/m a 2,2 % meziročně - náš odhad počítal s poklesem dynamiky k 1,9 % a ČNB k 1,8 %.



Vyšší byly oproti našim předpokladům ceny potravin, alkoholu a tabáku, imputovaného nájemného a nakonec nezlevnily ceny rekreací. V cenách potravin výrazněji zdražily mléčné výrobky a překvapivě vyšší byly i ceny ovoce. Pro další vývoj inflace je nepříjemnou zprávou zesilující inflační momentum u imputovaného nájemného (lehce nad 3 %) - virtuální položky odrážející náklady vlastnického bydlení (například skrze ceny nemovitostí a ceny stavebních prací). Imputované nájemné má ve spotřebitelském koši vysokou váhu (přes 10 %) a může se negativně propisovat zejména do výhledu pro jádrovou inflaci.



Naopak o něco méně, než jsme předpokládali, rostly ceny v pohostinství a hoteliérství a podle očekávání zlevňovaly ceny pohonných hmot. Po dnešních číslech pravděpodobně budeme muset revidovat náš letošní inflační výhled lehce vzhůru. Ke konci roku čekáme nárůst meziroční inflace s tím, jak bude odeznívat meziroční pokles cen potravin a v prosinci po více jak roce začne být jejich příspěvek k meziroční inflaci pozitivní. Vedle toho vykazuje značnou setrvačnost inflace služeb a celkovou inflaci budou brzdit pouze levnější pohonné hmoty a pokles cen elektrické energie. I přes jejich pozitivní dopad však podle našich odhadů inflace vystoupá ke konci roku načas do blízkosti 3,0 %.



Celkově jsou včerejší čísla z pohledu poslední prognózy ČNB pro-inflačním rizikem - nad prognózou je celková i jádrová inflace. Jinak však v posledních týdnech dominovaly spíše proti-inflační rizika - slabší růst HDP, slabší mzdy, silnější koruna, nižší očekávání ohledně zahraničních úrokových sazeb. I proto předpokládáme, že centrální banka bude dál ve zbytku roku pokračovat v pozvolném uvolňování měnové politiky po 25bps.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna setrvává nad hranicí 25,00 EUR/CZK a k ziskům jí včera nepomohla ani nad očekávání vyšší tuzemská inflace. Ta zůstala na meziročních 2,2 %, tržní sázky ale počítaly s poklesem na rovná 2 %. Koruna po původní pozitivní reakci rezignovala na testování 25,00 EUR/CZK, dostala se do lehké defenzivy a končila den v blízkosti 25,20 EUR/CZK. Nelíbí se jí pravděpodobně pozvolné zisky amerického dolaru z posledních dní. A i v dalších dnech bude česká měna primárně reflektovat náladu na globálních trzích.



Eurodolar

Eurodolar po prezidentské debatě v USA mírně posílil, což spíše než výkony obou prezidentských kandidátů možná reflektuje fakt, že bezprostředně po debatě Kamalu Harris podpořila populární zpěvačka Taylor Swift. V součtu tak demokratická kandidátka boduje, což je vidět i na posunu kurzů u sázkových kanceláří ve prospěch K. Harrisové dnes ráno. Každopádně dolarové sazby v noci poklesly (a s nimi dolar oslabil), což ovšem může odrážet i nárůst averze vůči riziku a kolaps cen ropy.

Dnes se ovšem do hry dostanou i důležitá makrodata a to konkrétně výsledek americké inflace za měsíc srpen. Společně s trhem očekáváme, že celková i jádrová inflace v meziročním vyjádření dále zpomalí. V případě celkové inflace vidíme dokonce riziko, že by to mohlo být i více, než o kolik si myslí trh (2,5 vs. 2,6 %). Pro dolar by to teoreticky mohly být negativní zprávy, ale je otázkou, jak trh zareaguje, neboť pokud inflace nebude např. meziměsíčně stagnovat, tak Fed pravděpodobně nevyšle žádný signál, což by implikovalo pokles amerických oficiálních sazeb jen o 25 bazických bodů (příští středu).



Akcie

Americký akciový index S&P 500 včera pokračoval v umazávání hlubokých ztrát z minulého týdne. Zatímco index Nasdaq 100, který je plný technologických gigantů, rostl ještě rychleji než S&P 500, tak index Dow Jones, který je více zaměřený na hodnotu, zavřel dokonce s mírnou ztrátou. K relativně silnému růstu indexu Nasdaq 100 vedly především akcie Broadcom, Marvell Technology a Tesla. Oživení do technologického sektoru přinesly výsledky softwarové společnosti Oracle, jejíž akcie rostly dvouciferným tempem, aby nakonec zavřely na svých historických maximech. O negativní vývoj indexu Dow Jones se postaraly především akcie JPMorgan, ke kterým se přidaly akcie Goldman Sachs a American Express.