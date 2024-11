Italská UniCredit zvýšila zisk. Její šéf vytrvale usiluje o získání Commerzbank

Italská bankovní skupina UniCredit, která podniká i v České republice, ve třetím čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o osm procent na 2,51 miliardy eur (63,7 miliardy Kč). Překonala tak očekávání analytiků, kteří v interním průzkumu banky zisk odhadovali na 2,27 miliardy eur. UniCredit výsledky zveřejnila v dnešním oznámení. Šéf banky Andrea Orcel v rozhovoru v televizi CNBC řekl, že bude i přes odpor dál usilovat o spojení s německou .



UniCredit zároveň zvýšila cíl zisku na letošní rok na více než devět miliard eur, zatímco dosud čekala 8,5 miliardy eur. Tento výsledek chce zopakovat i v letech 2025 a 2026 a zároveň plánuje zvýšit výnosy pro akcionáře.



Banka dnes také uvedla, že urychlila proces odchodu z ruského trhu. Ve třetím čtvrtletí snížila přeshraniční platby o 19 procent oproti předchozímu čtvrtletí, úvěry o třetinu a místní vklady o 27 procent.



Orcel vyjádřil přesvědčení, že v souvislosti s potenciální fúzí s se nakonec "lidé budou dívat na fakta", která jsou "pozitivní pro Německo, EU (...) i pro Commerzbank". A to navzdory odporu, který snahy UniCredit vyvolaly mezi německými politiky, odboráři i ve vedení německé banky. "Je zde napětí, ale já jsem docela optimista," řekl.



V rozhovoru také řekl, že banky do budoucna musejí být efektivnější a ziskovější, aby obstály v konkurenci nebankovních konkurentů. Každý by musel podle něj převzít odpovědnost, pokud by UniCredit musela od dohody odstoupit.



UniCredit Group v nedávno koupila podíl 4,5 procenta od německé vlády a dalších zhruba 4,5 procenta na finančním trhu. Následně UniCredit na trhu koupila další akcie německé banky a její podíl se zvýšil přibližně na 21 procent, čímž se stala největším akcionářem.



Německý stát aktuálně vlastní přibližně 12 procent akcií podniku. Více než sedmiprocentní podíl v připadá na investiční fond , více než tři procenta pak drží norský stát, a to prostřednictvím norské centrální banky. Zhruba 23 procent akcií podle aktuálního přehledu připadá na soukromé investory a přibližně 45 procent na investory z řad finančních institucí.

Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala za tři čtvrtletí letošního roku čistý zisk 337 milionů eur (v přepočtu zhruba 8,5 miliardy Kč), což je o tři procenta méně než před rokem. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnila mateřská společnost banky. Ostatním velkým bankám zisky v tomto období rostly.



Objem vkladů UniCredit Bank stoupl letos meziročně o 6,3 procenta na 598 miliard korun. Objem poskytnutých úvěrů se zvýšil o dvě procenta na 585 miliard korun, vyplývá z oznámení.



Čisté výnosy z poplatků a provizí banky meziročně stouply koncem září o 4,2 procenta na 4,95 miliardy Kč, čisté úrokové výnosy klesly o 2,3 procenta na 7,9 miliardy korun. Čistý provozní zisk banky klesl o 0,3 procenta na 11,1 miliardy Kč.



UniCredit Bank zahájila činnost na českém trhu v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank má v Česku a na Slovensku téměř 900.000 klientů