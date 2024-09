Čína žádá výrobce automobilů, aby si klíčové technologie pro elektromobily ponechali doma

Podle lidí obeznámených s touto záležitostí Čína důrazně doporučila svým výrobcům automobilů, aby se ujistili, že pokročilé technologie pro elektromobily zůstanou v zemi, i když staví továrny po celém světě, aby se vyhnuli trestným clům na čínský vývoz.



Peking podporuje čínské výrobce automobilů, aby do svých zahraničních závodů vyváželi tzv. knock-down kity, což znamená, že klíčové části vozidla budou vyrobeny v tuzemsku a poté odeslány k finální montáži na cílový trh, uvedli tito lidé.



Tyto pokyny přicházejí v době, kdy společnosti od BYD Co. po Chery Automobile Co. připravují plány na výstavbu továren ve Španělsku, Thajsku a Maďarsku, protože jejich inovativní a cenově dostupné elektromobily se prosazují na zahraničních trzích.

Čínské ministerstvo obchodu uspořádalo v červenci schůzku s více než desítkou výrobců automobilů, kterým bylo rovněž řečeno, že by neměli v Indii investovat do automobilů, a to v rámci dalšího pokusu o ochranu know-how čínského průmyslu elektrických vozidel a zmírnění regulačních rizik.

Kromě toho by výrobci automobilů, kteří chtějí investovat v Turecku, měli nejprve informovat ministerstvo průmyslu a informačních technologií, které dohlíží na čínský průmysl elektrických vozidel, a místní čínské velvyslanectví v Turecku.



Zástupci ministerstva obchodu neboli MOFCOM na žádost o komentář nereagovali.

Čínská směrnice přichází v době, kdy se většina velkých čínských výrobců automobilů snaží lokalizovat výrobu, aby se vyhnula clům na elektrické automobily vyrobené v Číně. Pokyny MOFCOM, které požadují, aby klíčová výroba zůstala v Číně, by mohly poškodit snahy výrobců automobilů o globalizaci, protože hledají nové zákazníky, aby kompenzovali tvrdou konkurenci a pomalé prodeje na domácím trhu, které snižují jejich hospodářské výsledky.



Mohlo by to být také ránou pro ty evropské země, které se snaží získat čínské výrobce automobilů v naději, že jejich přítomnost přinese pracovní místa a povzbudí místní ekonomiku. Společnost BYD například plánuje výstavbu továrny v Turecku, která by měla mít roční kapacitu 150 000 vozů a zaměstnat až 5 000 lidí.



Během zasedání MOFCOM poznamenal, že země, které zvou čínské automobilky k výstavbě továren, jsou obvykle ty, které zavádějí nebo zvažují zavedení obchodních bariér vůči čínským vozidlům. Úředníci účastníkům setkání řekli, že výrobci by neměli slepě následovat trendy nebo věřit takovým výzvám k investicím ze strany zahraničních vlád, tvrdí lidé.

Několik čínských společností již začalo otevírat závody v Evropské unii, aby se vyhnuly clům. Výkonný místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis však nedávno varoval, že tyto kroky budou fungovat pouze v případě, že firmy splní požadavky na pravidla původu, která nařizují, že minimální úroveň hodnoty musí být vytvořena v EU.



„Kolik přidané hodnoty bude vytvořeno v EU, kolik know-how bude v EU? Je to jen montážní závod nebo závod na výrobu automobilů? Je to dost podstatný rozdíl,“ řekl Dombrovskis minulý měsíc listu Financial Times.

Brazílie, Španělsko



V Brazílii společnosti BYD a Great Wall Motor Co. výslovně uvedly, že v nadcházejících letech chtějí zvýšit podíl lokálně vyráběných a lokálně dodávaných komponentů. To má za cíl splnit požadavky na místní komponenty ve výši zhruba 50 % výrobku, aby bylo možné vyvážet do dalších latinskoamerických zemí bez cel na základě obchodních dohod, které s nimi Brazílie uzavřela.



Turečtí politici v červenci uvedli, že společnost BYD souhlasila s výstavbou závodu v hodnotě 1 miliardy dolarů na západě země. Očekává se, že každá nová továrna zlepší přístup společnosti BYD do Evropské unie, protože Turecko má s tímto blokem uzavřenou dohodu o celních odborech. Turecko v červnu zavedlo 40% clo na dovoz vozidel z Číny.



Společnost BYD se k tomu odmítla vyjádřit.



Ve Španělsku uzavřela společnost Chery Automobile partnerství s místní firmou s cílem znovu otevřít bývalý závod společnosti Nissan Motor Co. v Barceloně. Podle společnosti Chery bude španělský závod montovat automobily ze stavebnic, které byly částečně „vyřazeny“.

Zdroj: Bloomberg