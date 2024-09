OpenAI chce od velkých investorů pět mld. USD, oceněna by byla na 150 mld. USD

Americká společnost OpenAI, která stojí za oblíbeným jazykovým modelem ChatGPT, chce od velkých investorů vybrat minimálně pět miliard USD (114 miliard Kč). Pokud uspěje, dohoda s investory včetně firem , , a Thrive Capital by ji ocenila na 150 miliard USD (3,42 miliardy Kč). Ve středu to uvedl list Financial Times (FT) s odvoláním na návrh dohody, který má k dispozici.



Firma byla přitom zatím ohodnocena jen na 86 miliard USD, nová valuace by tedy byla o 74 procent vyšší. Podle jednoho z investorů, kterého se společnost snaží získat, by konečná vybraná částka mohla přesáhnout 6,5 miliardy USD (148,2 miliardy Kč).



Microsoft, který se jednání účastní, ChatGPT podporuje dlouhodobě. Dosud do něj investoval 13 miliard USD. Fond Thrive Capital založil před 15 lety Josh Kushner. Fond již s OpenAI a jejím šéfem Samem Altmanem úzce spolupracuje. Od loňského roku vložil do firmy několik stovek milionů USD.



Konkurence v oblasti umělé inteligence (AI) roste. Google nabízí vlastní produkt AI a spolu s firmou vložil šest miliard USD do konkurenční firmy Anthropic, kterou založili bývalí manažeři OpenAI. Společnost Meta Platforms vyvinula vlastní model AI, který nabízí zdarma a integruje do svých aplikací, včetně a Instagramu.



ChatGPT si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k současné vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o AI. Nadále zůstává jedničkou na trhu a má stovky milionů uživatelů měsíčně. K udržení pozice ale bude firma potřebovat miliardové výdaje, aby zůstala na špičce výzkumu a mohla pokračovat ve vývoji produktů, které porozumí příkazům přirozeného jazyka a jsou schopné generovat sofistikovaný text, obrázky a video.



Investoři sázejí na to, že AI změní způsob, jakým lidé a společnosti pracují a tvoří. Prozatím je však AI spekulativní podnikání, které zdaleka negeneruje tolik výnosů, kolik do něj investoři a technologické firmy vkládají.