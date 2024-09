Rozbřesk: Americká ekonomika pokračuje v letu bez mezipřistání. Nuda a šeď na korunovém trhu

Americká ekonomika ne a ne přistát. Pravda, teplota na trhu práce klesla, ale jinak všechna další tvrdá konjukturální data naznačují, že růst bude minimálně letos silnější než si většina trhu myslela. To se týkalo i nás, neboť i my jsme museli posunout odhad růstu amerického HDP v tomto roce na hodnotu 2,6 %, ale ani to nemusí být s pozitivními revizemi konec.



Hlavním tahounem růstu přitom zůstávají překvapivě dvě klíčové komponenty domácí poptávky, kterými jsou nerezidenční investice a soukromá spotřeba. V prvním případě jsme se o tom mohli (opět) přesvědčit včera ze srpnového reportu zakázek na zboží dlouhodobé spotřeby, které dopadly velmi dobře. Pokud jde o soukromou spotřebu, tak další kamínek do mozaiky zasadí dnes odpoledne zveřejnění spotřebitelských výdajů za srpen, které s ohledem na velmi silné maloobchodní tržby, zřejmě rostly solidním způsobem. To vše dohromady může znamenat, že náš běžící odhad pro růst amerického HDP ve třetím čtvrtletí - Stopař - setrvá nad 3 % (viz: https://macrosmart.shinyapps.io/ft_mfbvar/).



Jak do toho všeho zapadá nedávné agresivní snížení sazeb ze strany Fedu? Máme nyní k dispozici funkční repliku oficiálního modelu americké centrální banky (tzv. FRB/US model), kde jsme zkusili nasimulovat jak ekonomika zareaguje na již doručené snížení sazeb o 50 bazických bodů (v září) plus dalších 75 bodů v posledním čtvrtletí roku (neboli o 25bps více než má Fed v prognóze). Tento preventivní krok Fedu modelově způsobí, že růst příští rok zpomalí jen minimálně, přičemž míra nezaměstnanosti klesne pod 4 %. Odvrácenou stranou pozitivního šoku ze strany měnové politiky však bude zrychlení inflace o 0,2procentního bodu oproti původnímu scénáři (neboli inflace setrvá viditelně nad 2 %).



Činí-li tedy Fed preventivní obranné kroky vůči tomu, aby ekonomika významně ubrala na tempu, může pak vůbec dojít na scénář, který bychom mohli nazvat jako “méně konformní přistání”? Takový scénář je stále možný a to v případě kdy by ekonomika byla inzultována šoky, nad kterými Fed nemá žádnou kontrolu. To může být např. domácí před/povolební nejistota či propad zahraniční poptávky.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna zůstává na konci týdne na dostřel úrovně 25,10 EUR/CZK. K vyšší volatilitě nepřispělo ani zasedání ČNB, ani vývoj na hlavních trzích, respektive lehké ztráty dolaru. Tuzemský makro kalendář je dnes vyluxovaný, proto nečekáme, že by se měla koruna pouštět do větších akcí. Jinak tomu může být v příštím týdnu, kdy budou zveřejněna tuzemská PMI ve zpracovatelském sektoru a zajímavé bude rovněž dění na eurodolarovém trhu.



Eurodolar

Americké zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby překonaly odhady napříč všemi ukazateli, což nepřímo přispělo k dalšímu vylepšení odhadů pro růst HDP ve třetím čtvrtletí. Stejným způsobem mohou zafungovat i dnes odpoledne zveřejněné spotřebitelské údaje za měsíc srpen, které budou doplněny o výsledky deflátoru spotřeby, aneb Fedem preferovaným inflačním indexem.

Ještě předtím, však ve dvou velkých zemích eurozóny - Španělsku a Francii - by měla být zveřejněna inflační data za měsíc září. Očekává se výrazný propad celkové inflace (kvůli nízkým cenám benzínu), což zřejmě euru nepomůže.



Akcie

Index S&P 500 včera dokázal během dne vytvořit své nové intradenní maximum na úrovni 5 767 bodů, aby nakonec zavřel o 0,4 % silnější na novém rekordu 5 745 b. Technologický sektor podpořily silné výsledky společnosti Micron Technology, která očekává ve svém finančním 1Q tržby kolem 8,7 mld. USD, zatímco analytický konsensus činil 8,32 mld. USD. Akcie Micron jednu chvíli rostly o více než 20 %, což byl u nich nejvyšší denní nárůst od roku 2011, ale nakonec zavřely s přibližně 15% ziskem. Čínské akcie obchodované v USA si připsaly vysoké zisky, když akcie Alibaba nebo Baidu rostly přibližně o 10 %, zatímco akcie JD.com přidaly dokonce přes 14 %.