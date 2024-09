Čínské akcie po stimulech dále rostou, ECB varuje před stagnací eurozóny a futures jsou zelené

Čínské akcie dnes prodloužily růst po vládních stimulačníchopatření, což těší i miliardáře Bernarda Arnaulta. Isabel Schnabel z ECB upozornila na stagnaci ekonomiky eurozóny a guvernérka Fedu Lisa Cook uvedla, že „z celého srdce“ podpořila snížení úrokových sazeb kvůli zpomalení trhu práce. Altice France jedná o navýšení dluhu, což by mohlo poškodit stávající věřitele, zatímco investuje do Moncleru. Francie také podporuje cla na čínské elektromobily kvůli tamním dotacím, zatímce britské automobilky zvyšují výrobu elektrických aut. Evropské futures jsou dnes v zelených číslech.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,2 %.



Čínské akcie dnes prodloužily zisky z tohoto týdne poté, co vláda oznámila snížení množství hotovosti, kterou si banky musí ponechat v rezervě, a snížení sazeb, což je součást stimulačního balíčku, jehož cílem je podpořit zpomalující se ekonomiku. Pro Bernarda Arnaulta, který letos ztratil více bohatství než kterýkoli jiný miliardář, přinesly tyto kroky vítaný nárůst čistého jmění. Podle investora Davida Teppera stimulační opatření znamenají, že je čas koupit více „všeho“, co souvisí s Čínou. A Scott Rubner, výkonný ředitel pro globální trhy Group, říká, že čínské akcie by měly být klíčovou součástí plánů investorů, až skončí volby v USA.



Zdá se, že členka výkonné rady Evropské centrální banky Isabel Schnabel se začala více zajímat o ekonomiku eurozóny. V prezentaci na čtvrteční akci ve Stuttgartu uvedla, že „ekonomika eurozóny stagnuje“, že „průzkumy signalizují zpomalující ekonomiku“ a že na trhu práce jsou „rostoucí známky oslabení“, i když zůstává odolný. Snímky nabízejí pesimističtější pohled na region než prezentace Schnabel před týdnem. A v USA guvernérka Fedu Lisa Cook prohlásila, že minulý týden „z celého srdce“ podpořila krok centrální banky snížit úrokové sazby o půl procentního bodu s odkazem na zpomalení trhu práce a zmírnění inflace. Guvernérka Fedu neřekla, o kolik by mohlo být v blízké budoucnosti potřebné další uvolnění, ale řekla, že bude pečlivě sledovat příchozí ekonomická data.



Altice France jednala s fondy, včetně Apollo Global Management, o navýšení dluhu, což by podle lidí znalých věci mohlo potenciálně poškodit stávající věřitele. Zainteresovaná telekomunikační společnost oslovila fondy, které nejsou stávajícími věřiteli, aby tuto možnost prodiskutovali, uvedli lidé. Nový dluh by byl kryt majetkem v tzv. neomezených dceřiných společnostech, tj. mimo dosah věřitelů. Altice, vlastněná miliardářem Patrickem Drahim, je uprostřed vyjednávání s věřiteli o tom, jak snížit svůj dluh ve výši 24,4 miliardy eur a snížit pákový efekt pod čtyřnásobek zisku. Další francouzská firma, , investuje do designového outdoorového labelu Moncler, což umožní této luxusní společnosti získat místo v představenstvu italské společnosti.



Nový francouzský ministr zahraničí uvedl, že jeho země podporuje plán Evropské unie uvalit cla na elektrická vozidla vyrobená v Číně vzhledem k dotacím, které Peking použil k udržení dominance v tomto sektoru. Uplatnění recipročních opatření umožní Evropě zůstat „samostatnější, silnější ekonomicky a strategicky autonomnější,“ řekl.



Zatímco manažeři automobilek v mnoha částech světa brzdí výrobu aut na baterie, automobilky ve Spojeném království jedou na plný plyn. Britským řidičům je nyní k dispozici 95 elektrických modelů, což je téměř dvakrát více než na americkém trhu a o třetinu více, než mělo Spojené království před 12 měsíci.

