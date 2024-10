Čínské akcie dále rostou, investoři čekají na zprávu o mzdách v USA a futures jsou smíšené

Evropské akciové indexy vykazují smíšené výsledky, zatímco investoři čekají na zprávu o amerických mzdách, která by mohla ovlivnit měnovou politiku Fedu. Obavy z eskalace konfliktu mezi Izraelem a Íránem ohrožují globální dodávky energie. Čínské akcie zažívají růst díky stimulům, ale varování před možným krachem přetrvává. Blackstone předpovídá růst soukromého úvěrového trhu na 30 bilionů dolarů, což podpoří infrastrukturní projekty. Francie plánuje dočasné zvýšení daní pro největší společnosti, aby snížila rozpočtový deficit.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX +0,1 %.



Erste zvyšuje cílovou cenu na na 876 Kč z 848 Kč. Securities snižují doporučení na na "držet", cílová cena 51,61 EUR.



Poslední zpráva o amerických mzdách investorům poskytne vodítko o tempu uvolňování měnové politiky Fedu. Ekonomové očekávají, že nábor za září mírně naroste, zatímco míra nezaměstnanosti zůstane na úrovni 4,2 %, což je výsledek, který by zmírnil přetrvávající obavy, že se poptávka po práci zhoršuje. Právě slabší nábor a nárůst míry nezaměstnanosti na začátku tohoto roku byly hlavními faktory, které minulý měsíc stály za rozhodnutím Fedu zahájit uvolňování měnové politiky velkým snížením sazeb o půl bodu. Předseda Fedu Jerome Powell tento týden zopakoval, že nechce být svědkem dalšího oslabení trhu práce. A prezident chicagského Fedu Austan Goolsbee zopakoval, že úrokové sazby musí během příštího roku klesnout „o hodně“.



Obchodníci se obávají, že pokud Izrael udeří na kritická íránská aktiva, tak islámská republika rozpoutá a vyeskaluje konflikt, což potenciálně naruší globální dodávky energie. Izrael uvedl, že ve čtvrtek bombardoval více než tucet cílů Hizballáhu v Bejrútu.



Z největších čínských fondů peněžního trhu obchodovaných na burze odešly miliardy dolarů a další miliardy proudily do ETF sledujících akcie. Tyto kroky signalizují, že Peking konečně přitáhl skeptické investory zpět. Investoři po celém světě skupují čínské akcie poté, co čínské stimuly nastartovaly rally, i když někteří považují tento růst za prchavý. varuje, že by se investoři měli připravit na největší akciový růst v Číně za posledních 16 let, který se změní v krach, protože ekonomika je na mnohem slabších základech než před pandemií.



Blackstone očekává, že soukromý úvěrový trh vzroste na 30 bilionů dolarů, což podpoří půjčky na infrastrukturní projekty a více zapojí penzijní fondy. „Příležitost k financování reálné ekonomiky, ať už se jedná o kreditní karty, vybavení, datová centra, letadla – to je příležitost za zhruba 30 bilionů dolarů,“ řekl Rob Horn, globální ředitel pro infrastrukturu a úvěry Blackstone Credit and Insurance. Soukromý dluh se za poslední desetiletí rychle zvýšil na přibližně 1,7 bilionu dolarů.



Francouzský premiér Michel Barnier uvedl, že plánované zvýšení daní, které má dostat francouzský rozpočtový deficit pod kontrolu, zasáhne asi 300 největších společností v zemi. Navýšení bude dočasné, na jeden nebo dva roky, a bude omezeno na společnosti s ročními příjmy ve výši 1 miliardy eur nebo více, řekl v televizi France 2. Barnierovy komentáře poskytly podrobnosti o úsecích plánu, který vláda tento týden navrhla na snížení výdajů a zvýšení daní ve výši 60 miliard eur. Opatření budou potřebná v příštím roce, aby se podařilo udržet na uzdě prohlubující se schodek rozpočtu a posílit důvěru investorů v zemi. Rozpočet na rok 2025 bude 10. října předložen vládě a parlamentu k projednání a případným úpravám.