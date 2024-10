Fink z BlackRock: Trh chybně naceňuje snížení sazeb Fedu

Generální ředitel Larry Fink řekl, že trh naceňuje příliš mnoho snížení úrokových sazeb Fedu vzhledem k tomu, že americká ekonomika nadále roste.



"Nevidím žádné přistání," řekl Fink v úterním rozhovoru pro Bloomberg Television na okraj konference Berlin Global Dialogue 2024. "Objem uvolňování, který je na forwardové křivce, je šílený. Věřím, že tu je prostor pro další zvolnění, ale ne takové, jaké naznačuje forwardová křivka."





Peněžní trhy naceňují šanci jedna ku třem, že Fed v listopadu provede další snížení o půl bodu a že do konce příštího roku zvolní celkem asi o 190 bazických bodů. Pro Finka je ale těžko uvěřitelné, že by se to mohlo naplnit, protože většina vládních politik je v současnosti více inflačních než deflačních.



Fed v září snížil sazby o půl procentního bodu, což je první snížení od roku 2020 a větší než obvykle. Od té doby obchodníci a analytici debatují o tom, jak politici přistoupí k velikosti a tempu uvolňování v nadcházejících měsících.



Šéf Fedu Jerome Powell v pondělí řekl, že centrální banka „časem“ sníží úrokové sazby a zdůraznil, že celková ekonomika USA zůstává na pevných základech. Zopakoval také své přesvědčení, že inflace se bude i nadále pohybovat směrem k 2% cíli.



„Jsou tu segmenty ekonomiky, které se potýkají s problémy. A jsou tu segmenty ekonomiky, které si vedou opravdu dobře,“ podotkl Fink. "Věnujeme příliš času soustředěním se na segmenty, které si vedou špatně."



Generální ředitel společnosti , největšího správce aktiv na světě, také řekl, že navzdory ocenění aktiv a některým geopolitickým problémům trh nečelí žádnému skutečnému systémovému riziku a očekává, že zisky společností si nadále povedou dobře.



„Dovolím si tvrdit, že díky expanzi globálních kapitálových trhů rozkládáme více rizika než kdy jindy,“ řekl. " Systémové riziko je dnes ve skutečnosti menší než kdykoli předtím."



Zdroj: Bloomberg