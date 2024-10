Rozbřesk: Dlouhé úrokové sazby míří prudce vzhůru. Koruna na začátku týdne v poklidu

Přestože Fed v září razantně odstartoval proces snižování úrokových sazeb, výnosy amerických dluhopisů středních a dlouhých splatností míří prudce vzhůru – americký desetiletý vládní papír včera poprvé od srpna pokořil hranici 4 %. Dolarová výnosová křivka se na to konto vrátila zpátky do inverze, poté co se v posledním měsíci její tvar postupně normalizoval.



Hlavním důvodem jsou přetrvávající dozvuky silných pátečních dat z amerického trhu práce, která ukázala, že největší světová ekonomika je stále ve velmi dobré kondici a naplňuje se scénář “bez přistání”. Tento pohled ostatně potvrzuje i náš nowcast, který odhaduje růst amerického HDP ve třetím čtvrtletí okolo 4 % (anualizovaně).



Jinými slovy, Fed zřejmě nebude mít prostor jít se sazbami dolů tak agresivně, jak si trhy myslely ještě na konci září. Proto peněžní trh v posledním týdnu citelně přehodnotil výhled na politiku Fedu – zatímco ještě na konci září počítal s 50bodovým snížením sazeb v listopadu, aktuálně počítá s 90% pravděpodobností se standardním 25bodovým „cutem“. To je koneckonců v souladu s dřívějšími komentáři šéfa Fedu Jeroma Powella, který signalizoval pozvolnější posun měnového kormidla.



Vyšší úrokové sazby delších splatností se ze Spojených států přelévají také do Evropy a Česka. A to nehledě na fakt, že ECB v příštím týdnu pravděpodobně sníží úrokové sazby, povzbuzená nižší inflací a slabým hospodářským růstem (náš nowcast ukazuje na přibližnou stagnaci ve třetím kvartále). Probíhající zpřísnění finančních podmínek může být pro ECB fakticky dalším argumentem, proč přehodnotit původní záměry a dále uvolnit měnovou politiku.



Krátkodobě nelze vyloučit pokračující posun delších sazeb vzhůru, terén je však extrémně nejistý. A to nejen kvůli americkým prezidentským volbám (5. listopadu), probíhajícímu cyklu snižování sazeb ze strany Fedu a ECB, ale nově také geopolitice, resp. eskalaci napětí na Blízkém východě. Do toho se o své slovo hlásí rovněž Čína s masivními fiskálními impulsy. S jistotou tak lze říci jediné: kombinace volatilní (geo)politiky a makra slibuje extra turbulentní podzim.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna vstoupila do nového týdne bez větších výkyvů a nadále okupuje úroveň 25,30 EUR/CZK. Lepší výsledek tuzemského průmyslu (zejména díky silnému růstu v automotive) korunu výrazněji nepotěšil, částečně i díky zkreslení způsobeném rozdílnými termíny závodních dovolených (za celé léto proto výroba v průmyslu stagnovala). Dnes bude zveřejněn výsledek srpnového maloobchodu, který sice bude koruna znovu ignorovat, měl by ale ukázat na pokračující - třebaže ne extra dynamické - oživení spotřebitelské poptávky.



Eurodolar

Začátek týdne byl pro eurodolar relativně v poklidu a to přesto, že úrokové sazby napříč světem pokračovaly směrem vzhůru (viz úvodník). Dolar nicméně oslabil, přestože komunikaci ze strany Fedu (konkrétně J. Williams) brzdila šance, že by na listopadovém zasedání přišlo další snížení (o agresivních) 50 bazických bodů.

Dnes kalendář očekávaných událostí obsahuje další sérii vystoupení centrálních bankéřů, přičemž zajímavý by mohl být i výsledek americké obchodní bilance v USA za měsíc srpen, který může upravit běžící odhady amerických dat. Ve vzduchu pak pochopitelně visí hrozba odvetného útoku Izraele na Írán.



Akcie

Negativní start Wall Street, který během včerejšího dne indikovaly futures, také odpoledne přišel. Nejde ale o nic vážného, neboť ztráty hlavních amerických akciových indexů jdou jen do několika desetin procenta. S&P500 je nyní dole o 0,3 pct. Zásadní události včera v zámoří nebyly na programu, až později promluvili bankéři z Fedu. Investoři jsou však stále nervózní z pokračování série odvet Írán - Izrael. Cena ropy Brent už je těsně pod 80 USD v očekávání, že z Blízkého východu mohou přijít zprávy představující potenciální riziko pro produkci či dodávky z oblasti.