Víkendář: Jaké akcie vidí Goldman Sachs jako atraktivní?

Yahoo Finance poukazuje na nový seznam atraktivních akcií od . Jeho hlavními tématy jsou umělá inteligence, trendy ve spotřebě a udržitelnost. Steve Kron z této instituce na Yahoo Finance shrnul analýzu banky s tím, že jde o seznam akcií, u kterých jsou jednotliví analytici nejvíce přesvědčeni o jejich investiční zajímavosti. Včetně dobrého poměru očekávaných zisků a rizik.



Na novém seznamu se nyní objevuje Pinterest, z něj naopak sundal . V prvním případě analytici banky pevně věří „ve schopnost firmy monetizovat svou uživatelskou bázi“. Pinterest by také měl být schopen zvyšovat v následujících letech své ziskové marže, což by mělo vést k růstu zisků vyššímu, než nyní očekává konsenzus. Kron k tomu dodal, že na seznamu je celkem asi dvacet akcií a se v principu snaží odhadnout co nejlépe vývoj ziskovosti jednotlivých firem a určit, která z nich by na této rovině mohla překvapovat.



K Amazonu Kron uvedl, že analytici jeho banky jej stále vidí jako investičně zajímavý titul. Nicméně uvedený seznam má být „čerstvý“ a je na něm již asi rok. To je tedy důvod, proč z něj nyní odešel a místo této akcie přišly jiné, „čerstvé.“ Na Yahoo také upozornili na to, že analytik banky Toshiya Hari, který pokrývá společnost NVIDIA, ji považuje za „lopatu v době zlaté horečky“. Tedy za vhodnou investici související s umělou inteligencí. Když na této akcii docházelo ke korekci, analytik hovořil o přehnané reakci na výsledky firmy a drží na ní doporučení kupovat.



NVIDIA je podle Korna na zmíněném seznamu více než rok a podle něj je stále relevantní téma investic do infrastruktury podporující umělou inteligenci. Právě z těchto investic NVIDIA těží a má na trhu výjimečnou pozici. Podle Krona bude také dosahovat ziskovosti, která předčí současné očekávání trhu. Další probíranou akcií byla , která se také dostala na seznam. Podle experta by banka měla být schopná dosáhnout růstu příjmů a zároveň se snaží snižovat náklady. Výsledkem by měly být vyšší marže a tok hotovosti, „který bude ve velkém vracen akcionářům.“



K vývoji v ekonomice expert uvedl, že ekonomové jeho banky vidí recesi jako málo pravděpodobnou, zisky obchodovaných firem by podle nich měly příští rok růst o 11 % a růst ekonomiky vidí silnější než současný konsenzus. Kron také uvedl, že na akciovém trhu dochází k rozšiřování zájmu investorů na širší počet akcií.



Zdroj: Yahoo Finance