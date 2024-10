KARO Leather upravuje výhled hospodaření. Fond CZEGG VENTURES poskytne 42 milionů korun proti akciím na výhodné předzásobení materiály

Zpracovatel kůží KARO Leather a.s. upravuje na základě dosavadního vývoje svůj výhled hospodaření pro roky 2024 a 2025. "Skupina KARO Leather se nyní plně soustřeďuje na dokončení investic a optimalizaci pracovního kapitálu tak, aby brzy dosáhla svého maximálního výrobního a obchodního potenciálu," uvádí firma.

Aktualizace výhledu hospodaření

KARO Leather v letošním roce nově předpokládá tržby minimálně 300 milionů korun, tzn. lehce pod úrovní loňského roku, a to "vlivem preferencí zákazníků směrem k levnějším materiálům". Vytvořená přidaná hodnota na 1 m2 zpracované kůže (zisková marže) se letos drží na stabilní úrovni v kombinaci s výrazným nárůstem objemu výroby v m2. KARO Leather tak předpokládá naplnění objemu vyrobených a prodaných kůží v objemu minimálně 1,1 mil. m2 a dosažení provozního zisku EBITDA 100 milionů korun při EBITDA marži 33 %. Čistý zisk by měl překonat hranici 30 milionů korun při čisté marži 10 %.

V roce 2025 očekává skupina KARO Leather 1,3 mil. m2 vyrobených a prodaných kůží, tržby na úrovni minimálně 400 milionů korun a dosažení provozního zisku EBITDA minimálně 130 milionů korun při EBITDA marži 32,5 %. Čistý zisk by pak měl překonat hranici 60 milionů korun při čisté marži 15 %.

Akciová transakce za účelem pokrytí vyšší poptávky a optimalizace nákladů na vstupy

S ohledem na úspěšný rozjezd výroby v Brtnici a vysokou poptávku po produktech skupiny KARO se vedení společnosti rozhodlo využít možnosti předzásobení materiálem Wet blue, a to v celkové nominální výši až 1,8 mil. USD. Zajištění takto významného objemu surového materiálu zajistí vyšší flexibilitu výroby a přinese další dodatečný nárůst výrobních marží skupiny KARO Leather.



Financování tohoto kroku proběhne skrze poskytnuté finance z prodeje stávajících akcií Pavla Klvani a Jakuba Hemerky, kteří postupně prodají investičnímu fondu CZEGG VENTURES až 290.000 ks akcií za celkovou kupní cenu 42,05 mil. CZK (při ceně 145 CZK za 1 akcii). Výtěžek z této transakce poskytnou bezúročně skupině KARO Leather na předem nedefinovanou dobu.

„S kolegou jsme k tomuto kroku přistoupili, jelikož se pro KARO naskytla možnost nákupu neselektovaného materiálu z Brazílie s výraznou slevou. Doposud objednáváme materiál Wet blue po jednotlivých kontejnerech, což je z pohledu cash flow výhodné, ale bohužel to nepřináší takovou flexibilitu v selekci jednotlivých kůží pro jednotlivé produkty, a také nemůžeme využívat množstevních slev u dodavatelů. Díky této transakci si zajistíme pracovní kapitál a skladové zásoby, které nám v příštím roce zajistí naplnění našeho cíle 130 milionů korun na úrovni provozního zisku EBITDA a 60 milionů korun na úrovni čistého zisku,“ komentuje transakci finanční ředitel skupiny KARO Leather Jakub Hemerka. Zároveň očekává, že v roce 2025 bude tento bezúročný úvěr plně splacen z provozního cash flow, a prodané akcie tak s Pavlem Klvaňou získají od fondu CZEGG VENTURES nazpět.

KARO Leather se nyní plně zaměřuje na růst produkční kapacity



KARO Leather letos v létě úspěšně spustilo novou výrobu v Brtnici na Jihlavsku. Nyní se dle aktuální zprávy plně soustřeďuje na dokončení aktuálních investic, díky kterým bude dosažena maximální produkční kapacita skupiny až 1,7 mil. m2 kůží ročně při provozním zisku EBITDA až 270 milionů korun. Nový výrobní závod byl v roce 2023 postaven v areálu bývalého kožedělného družstva Snaha Brtnice, a to s více než 6000 m2 zastavěné plochy. Stavba trvala přes dva roky a skupině KARO umožňuje rozšířit nabídku svých produktů. Kromě nábytkářského průmyslu chce zásobovat také výrobce obuvi, galanterii nebo výrobce pracovních pomůcek. Investice do závodu a jeho technologií převýšila 300 milionů korun.

Historie skupiny KARO, kterou zastřešuje holdingová společnost KARO Leather a.s., sahá až do poloviny 90. let a původně se věnovala obchodu s kůžemi pro nábytkářský průmysl. Čistě obchodní skupina se v roce 2015 začala postupně transformovat na komplexní obchodně-výrobní skupinu. Vlastní výroba začala v listopadu roku 2015 v Boršově u Jihlavy a v roce 2023 byl otevřen druhý závod v Brtnici u Jihlavy. KARO je jedinou výrobou svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy a zavádí na evropský trh inovativní a disruptivní systém výroby blízký formátu just-in-time. Od roku 2019 se akcie KARO Leather a.s. obchodují na trhu Start na Burze cenných papírů Praha.