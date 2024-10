Proč evropské akcie zaostávají za USA? Odpoveď přináší pochmurná výsledková sezóna

Záplava varování o nižším zisku, kterou vypustily největší evropské společnosti, ostře kontrastuje s optimistickým začátkem výsledkové sezóny v USA. To jen dokazuje, proč evropské akciové trhy budou pravděpodobně i nadále zaostávat za Wall Street.



Z 15 společností na indexu MSCI Europe, které tuto sezónu oznámily výsledky, jich téměř polovina nedosáhla na odhady zisku, a překonalo je pouze 27 %, podle údajů sestavených agenturou Bloomberg Intelligence. Zklamání přinesly i tři největší evropské firmy obchodované na burze. Pokles tržeb francouzského luxusního giganta a slabší kniha objednávek od holandského výrobce čipových zařízení Holding, než se očekávalo, způsobily pád svých sektorů. Své tržby a zisk snížil také švýcarský potravinářský gigant .

Automobilový průmysl zaplavil minulý měsíc trh vlnou varování o nižším zisku, včetně Stellantis, Mercedes-Benz Group a , přičemž sektorový index je za letošek s 10% poklesem zdaleka nejhorší v Evropě.



Tento rozdíl ve výnosech zdůrazňuje, proč se Stoxx 600 obchoduje s rekordním diskontem přibližně 40 % oproti americkému indexu S&P 500. A také ukazuje mezeru v makrosituaci - na rozdíl od evropských akcií těží americké akcie ze solidní ekonomiky i trhu práce. "Toto zjevně není pro evropské akcie nejlepší prostředí," řekl Francois Rimeu, stratég z La Francaise Asset Management v Paříži. "Makropozadí v Evropě je mizerné a trend výsledků se nepodobá USA."





Index S&P 500 letos narostl o 22 %, což je v dolarovém vyjádření více než trojnásobek výnosů evropského indexu Stoxx 600. Mezitím se neustále hromadí problémy, kterým evropské společnosti čelí. Největší ekonomika regionu, Německo, klesá druhý rok po sobě. Francouzský index CAC 40 celý rok stagnuje v důsledku politických otřesů, nižšího úvěrového ratingu a plánů na zvýšení daní. A Čína, hlavní zdroj příjmů pro sektory, jako je luxusní zboží a automobilky, se potápí v hospodářském zpomalení a nedávno oznámená stimulační opatření pravděpodobně okamžitou úlevu nepřinesou.



„Ostré cenové reakce na varování o nižším zisku ukazují, že špatné zprávy ještě nejsou naceněny,“ napsali v komentáři stratégové BI Laurent Douillet a Kaidi Meng. Investoři se s ohledem na dezinflaci v Evropě více zaměřují na „obnovení objemu, cenovou sílu a odolnost marží,“ dodali stratégové.



Ukazatel , který porovnává snížení zisků vůči jejich nárůstům, byl většinu týdnů od června negativní. Očekávání růstu zisků pro rok 2024 klesla na 3 % z více než 6 % na začátku tohoto roku, podle údajů sestavených agenturou Bloomberg Intelligence. Očekává se, že akcie spotřebního zboží, včetně luxusu a výrobců automobilů, vykážou roční pokles zisku o 17 %, což je mezi sektory Stoxx 600 nejvíce, ukazují data kompilovaná BI.





Výjimkou mají být finanční akcie (nejvýkonnější evropský sektor roku 2024), když rezervy na ztráty z úvěrů budou klesat, výnosy zůstanou solidní a vyšší výnosy z poplatků částečně vykompenzují zásahy do čistého úrokového výnosu. Očekává se, že jejich zisky letos vzrostou o 11 %.





Někteří tvrdí, že evropské akcie jsou dostatečně levné na to, aby nalákaly investory. "Valuace jsou nesporně přitažlivé," řekl Stephane Deo, seniorní portfolio manažer společnosti Eleva Capital v Paříži. "Právě když je trh přehnaně pesimistický, naskytne se příležitost vydělat peníze."



Tento výhled se částečně promítl i do společnosti , jejíž akcie se po pozitivních komentářích o jejích maržích v roce 2025 v den výsledků odrazily (po poklesu během roku 2024), navzdory varování o zisku.



Jiní však varují, že Evropa zůstane pozadu tak dlouho, dokud budou zisky zklamáním. "Akcie eurozóny budou i nadále zaostávat za USA," napsali v komentáři stratégové v čele s Mislavem Matejkou. Očekávaný růst zisků se nadále snižuje a „není jasné, že se to v dohledné době změní“.



Zdroj: Bloomberg