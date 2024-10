Financial Times: Evropské automobilky čelí hlubšímu a delšímu útlumu

Zhoršené prognózy společností , Stellantis a dalších výrobců automobilů vyvolávají obavy, že evropský automobilový průmysl zabředne ještě do hlubšího a delšího útlumu. Na svých internetových stránkách to napsal britský ekonomický list Financial Times (FT).



Na začátku letošního roku evropský automobilový průmysl očekával návrat k normálu díky tomu, že se vyřešily problémy v dodavatelských řetězcích, které vznikly v důsledku pandemie covidu 19. Předpovídal se více než dvouprocentní nárůst výroby, ale podniky místo toho nyní čelí problémům na několika frontách, včetně ostré konkurence z Číny, slabé evropské poptávky a pomalého přesunu evropských motoristů k elektromobilům.



"Všichni jsme očekávali, že se situace znormalizuje, on ale nastává obrat k horšímu. Najednou dochází ke zrychlení u negativních faktorů, rozsah toho zhoršení je velký," uvedl analytik Philippe Houchois ze společnosti Jefferies.





Automobilky se nyní podle analytiků musejí potýkat mimo jiné s vyššími investicemi do technologií, nižšími maržemi u elektromobilů a větší konkurencí ze strany čínských rivalů, kteří nyní expandují na zahraničí trhy. "Bylo by předčasné říkat, že se v příštím roce začne situace zlepšovat," uvedl analytik automobilového průmyslu Patrick Hummel ze společnosti .



Hlavním zdrojem problémů je Čína. Ta je největším trhem s automobily na světě, na tamní poptávku má však negativní vliv krize v realitním sektoru. Ačkoliv Peking představil řadu opatření na podporu ekonomiky, firmy jako a Mercedes-Benz se zřejmě budou v Číně potýkat s problémy, protože čínští spotřebitelé upřednostňují domácí značky nabízející lepší technologie a nižší ceny, píše FT.



Podíl zahraničních značek na čínském automobilovém trhu v prvních třech čtvrtletích letošního roku podle údajů poradenské společnosti Automobility klesl na rekordní minimum 37 procent, zatímco v roce 2020 činil 64 procent. Obzvlášť výrazný pokles na čínském trhu utrpěly německé automobilky. Jejích tržní podíl v Číně v současnosti činí méně než 15 procent, zatímco před čtyřmi lety dosahoval téměř 25 procent.





Německé automobilky Mercedes-Benz a Porsche v posledních týdnech zhoršily výhled, protože na prodej luxusních aut v Číně mají negativní dopad slabé výdaje čínských spotřebitelů, upozorňuje Financial Times.



Západní výrobci automobilů podle nezávislého automobilového analytika Matthiase Schmidta v důsledku poklesu tržního podílu v Číně ve prospěch domácích rivalů přijdou o ekonomické výhody plynoucí z velkého objemu výroby benzinových vozů určených pro čínský trh. Pokles marží v Číně by se pak mohli snažit kompenzovat zvyšováním cen na jiných trzích. "Je tady řada negativních důsledků (vývoje na čínském automobilovém trhu), které se projeví i za čínskými hranicemi," uvedl Schmidt.



V Evropě, kde růst prodeje brzdí vysoké úrokové sazby, se automobilky potýkají rovněž se slábnoucím prodejem elektromobilů a s bankroty dodavatelů, což vede k nedostatku součástek. Je nepravděpodobné, že by se vyhlídky zlepšily v příštím roce, kdy vstoupí v platnost nové emisní normy Evropské unie, které budou evropské automobilky navzdory slabé poptávce nutit prodávat spíše elektromobily než benzinová auta, píše FT.





"Z hlediska cenové politiky by mohl být rok 2025 v Evropě velmi obtížný," uvedl analytik automobilového sektoru Daniel Schwarz ze společnosti Stiefel. "Budou muset prodávat více elektromobilů. Lidé je ale nechtějí, takže bude potřeba poskytovat na tyto vozy rozsáhlejší slevy," dodal.



Slábnoucí poptávka po elektromobilech nyní tlačí dolů celkový prodej automobilů v Evropě. se prodej na evropském trhu v období od června do srpna snížil o tři procenta, zatímco Stellantisu prodej klesl téměř o deset procent, píše Financial Times.



Volkswagen, pro který je Čína největším trhem, nyní zvažuje, že poprvé ve své 87leté historii přikročí k uzavírání továren v Německu. Chtěl by tak snížit náklady, aby dokázal překonat problémy. Podnik minulý týden zhoršil výhled na letošní rok a provozní marže podle nové prognózy v letošním roce klesne z loňských sedmi na 5,6 procenta.



Automobilový průmysl se nyní potýká rovněž s novými problémy v dodavatelském řetězci, které jsou důsledkem rostoucího počtu insolvencí u dodavatelských společností, zejména v Německu. Na výrobní problémy kvůli nedostatku součástek si stěžuje například britský výrobce luxusních aut Aston Martin.



"V posledních šesti měsících se u dodavatelů objevovaly požáry, povodně a insolvence v rozsahu, jaký ve své kariéře nepamatuji," uvedl šéf automobilky Aston Martin Adrian Hallmark, když firma v pondělí snížila své cíle pro odbyt automobilů.



Analytici navíc upozorňují, že automobilky se nepotýkají pouze s problémy zapříčiněnými vnějšími faktory, ale také s potížemi, které si způsobily samy. Automobilka Stellantis má podle nich například problémy ve Spojených státech, protože u svých vozů nasadila příliš vysoké ceny. "Letos jsme se dopustili určitých chyb," přiznala nedávno finanční ředitelka Stellantisu Natalie Knightová.



Analytik Stephen Reitman ze společnosti Bernstein uvedl, že letošní rok ukáže, zda se automobilky pokusí překonat slábnoucí poptávku bolestivým snižováním produkce, nebo se vrhnou do cenové války s konkurenty, která podkope jejich ziskovost. "Pokud firmy omezí produkci a nebudou se snažit vzájemně se zlikvidovat slevami, pak by se investoři mohli na toto odvětví dívat o něco pozitivněji," upozornil Reitman.

Zdroj: čtk, Financial Times