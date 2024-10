Růst americké ekonomiky ve třetím čtvrtletí zvolnil na 2,8 procenta

Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se v letošním třetím čtvrtletí v celoročním přepočtu zvýšil o 2,8 procenta, tempo růstu zpomalilo ze tří procent ve druhém čtvrtletí. Ve svém dnešním odhadu to uvedlo americké ministerstvo obchodu. Americká ekonomika tak pokračuje v solidním růstu, přestože úrokové sazby v USA zůstávají na relativně vysoké úrovni.



Spotřebitelské výdaje před blížícími se prezidentskými volbami podporuje pokles inflace a silný růst mezd. Ekonomové v anketě agentury Reuters očekávali, že tempo růstu ve třetím čtvrtletí zůstane na třech procentech.



Výdaje na osobní spotřebu se ve třetím čtvrtletí zvýšily o 3,7 procenta. Vykázaly tak nejvýraznější nárůst od prvního čtvrtletí loňského roku. Ekonomiku ve třetím čtvrtletí podle ministerstva obchodu podpořil také růst exportu a vládních výdajů.



Americká centrální banka (Fed) v září ve snaze o podporu ekonomiky přikročila k prvnímu snížení úroků za více než čtyři roky. Svou základní sazbu zredukovala o půl procentního bodu do rozpětí 4,75 až 5,00 procenta.



Před zářijovým snížením se základní sazba nacházela v pásmu 5,25 až 5,50 procenta, což byla nejvyšší úroveň od roku 2001. Dostala se tam v důsledku snahy Fedu dostat pod kontrolu inflaci. Vysoké náklady na půjčky obvykle zmírňují inflační tlaky, ale zároveň podkopávají hospodářský růst.



Mezinárodní měnový fond (MMF) minulý týden zvýšil odhad letošního růstu americké ekonomiky na 2,8 procenta, do té doby počítal s růstem o 2,6 procenta. V příštím roce sice očekává zpomalení růstu na 2,2 procenta, tento odhad nicméně zlepšil z dříve předpokládaných 1,9 procenta.