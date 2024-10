Auditor Super Micro (-27 pct) odstupuje kvůli obavám o etiku této firmy

Ernst & Young odstoupil jako auditor výrobce serverů Super Micro Computer s odvoláním na obavy ohledně řízení a transparentnosti této společnosti. Akcie dodavatele serverů aktuálně klesají o 27 %.



Ernst & Young vznesla otázky ohledně závazku společnosti vůči bezúhonnosti a etice, a to měsíc poté, co Wall Street Journal oznámil, že ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování, zda Super Micro neporušil účetní pravidla. Super Micro začal hledat nového auditora, dodala firma v prohlášení.



Vyšetřování Super Micro se zintenzivnilo od doby, co bývalý zaměstnanec Bob Luong začátkem tohoto roku u federálního soudu tvrdil, že se společnost snažila své příjmy nadhodnotit. Hindenburg Research následně na Luongova tvrzení odkazoval ve své výzkumné zprávě, kde poukazuje na „zřejmé účetní varovné signály, důkazy o nezveřejněných transakcích se spřízněnými stranami, sankce a selhání kontroly vývozu a na problémy zákazníků“.



Účetní firma uvedla, že souhlasí pouze s částmi údajů, které Super Micro ve středu zveřejnil. Jednou z oblastí neshody je tvrzení společnosti Super Micro, že tyto problémy nepovedou ke změnám dříve vydaných finančních výsledků. V srpnu Super Micro uvedl, že odloží své roční finanční výkazy a že zvláštní výbor již hodnotí vnitřní kontrolu účetnictví.

Společnost Super Micro prodává vysoce výkonné servery pro datová centra a během boomu umělé inteligence zažila explozi poptávky po svém zboží. Na začátku roku se její akcie zčtyřnásobily. Od té doby nadšení opadlo a akcie do úterního závěru trhu vzrostly o 73 %.





Zdroj: Bloomberg