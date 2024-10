Pavel jmenoval k 1. prosinci do bankovní rady ČNB Jakuba Seidlera

Hlavní ekonom České bankovní asociace (ČBA) Jakub Seidler se 1. prosince stane členem bankovní rady České národní banky (ČNB). Do funkce ho dnes jmenoval prezident Petr Pavel. Seidler v sedmičlenné bankovní radě nahradí Tomáše Holuba, kterému na konci listopadu skončí šestileté funkční období. Seidler bude prvním členem bankovní rady ČNB, kterého jmenovala současná hlava státu. Zároveň by měl být jediným jmenovaným za nynějšího Pavlova funkčního období.



Pavel při jmenování uvedl, že vnímá výběr členů bankovní rady ČNB stejně jako výběr soudců Ústavního soudu jako klíčové pravomoci prezidenta, protože to jsou instituce, které mají být v nejvyšší možné míře nezávislé. "V případě doktora Seidlera mohu s naprosto klidným svědomím říct, že je to dobrá volba," řekl prezident. Vyzdvihl Seidlerovo působení nejen v ČNB, ale i v zahraničních institucích nebo v české soukromé sféře i jeho renomé mezi kolegy z oboru. "Vám i celé radě ČNB bych chtěl popřát, abyste nadále zůstali nezávislou institucí a řídili se zásadami, které nebudou ovlivňovány politikou a budou ve prospěch této země," uzavřel Pavel.



Seidler ČTK sdělil, že si váží prezidentovy důvěry. "ČNB má v české ekonomice řadu důležitých úkolů a pevně věřím, že mé zkušenosti z odborného aparátu centrální banky a soukromého finančního sektoru napomohou plnit tyto úkoly efektivněji," uvedl.



Zároveň řekl, že se nyní neplánuje vyjadřovat k budoucímu nastavení měnové politiky. "V mém předešlém působení jsem při hodnocení tuzemské ekonomiky a kroků centrální banky kladl velký důraz na přicházející data, aktuální vývoj na finančních trzích a míru nejistoty budoucího vývoje. Tyto faktory budou pro mne klíčové nejen při mém prvním měnovém rozhodování v prosinci," uvedl.



Nejbližší jednání bankovní rady ČNB o měnové politice se uskuteční příští týden, pro Holuba bude poslední, kdy se bude podílet na rozhodování o nastavení úrokových sazeb. V současnosti je základní úroková sazba 4,25 procenta, analytici předpokládají, že do konce roku ještě klesne. První jednání o nastavení úrokových sazeb za účasti Seidlera bude na konci prosince.



Jednačtyřicetiletý Seidler už dříve v ČNB pracoval. V letech 2014 až 2021 působil jako hlavní ekonom Bank pro ČR, v roce 2018 ho vláda jmenovala jako člena Výboru pro rozpočtové prognózy. Od poloviny roku 2021 působí jako hlavní ekonom ČBA.



Sedmičlenná bankovní rada ČNB určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnověpolitických opatřeních. ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad celým finančním trhem, včetně bank, pojišťoven a kapitálového trhu.