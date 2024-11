Skupině PPF v prvním pololetí klesl čistý zisk o 10,6 procenta na 16 miliard Kč

Skupina PPF vykázala v prvním pololetí letošního roku čistý zisk 634 milionů eur (v přepočtu zhruba 16 miliard Kč), ve stejném období loni měla zisk o 10,6 procenta vyšší. PPF to dnes oznámila ČTK v tiskové zprávě. Loni byl zisk podle předchozích oznámení PPF mimo jiné ovlivněn prodejem filipínského Home Creditu, který se uskutečnil v prvním pololetí 2023.



"K celkovému zisku v prvním pololetí přispěly významně naše firmy ve finančních službách, telekomunikacích a médiích. Stabilní výsledky jsou tak základem pro zdravé investiční ambice skupiny,“ uvedla finanční ředitelka PPF Kateřina Jirásková.



Během posledních deseti měsíců PPF podle ní majetkově vstoupila do řady firem na vyspělých trzích Evropy, dále posilovala ve střední a východní Evropě a pokračovala v avizovaném odchodu z finančních služeb v Asii.



V únoru zvýšila PPF svůj podíl ve společnosti Viaplay na 29,29 procenta a je nyní jedním ze dvou největších akcionářů tohoto švédského provozovatele streamingové platformy. V dubnu PPF uzavřela dohodu o zvýšení podílu ve společnosti InPost a stala se tak největším akcionářem evropského provozovatele výdejních boxů pro e-commerce.



Prostřednictvím joint-venture ITIS Holding, provozovatele mýtných systémů, je PPF od května spoluvlastníkem německé společnosti Vitronic. Ta působí v oboru strojového vidění a bezpečnosti silničního provozu. V říjnu vypořádala PPF dříve oznámenou transakci, jejímž výsledkem je partnerství s globální technologickou skupinou e& v telekomunikacích střední a východní Evropy, a to pod značkou e& PPF Telecom Group.



Letos uzavřela PPF také dohody o prodeji aktiv Home Creditu ve Vietnamu a Indii. Vypořádání obou transakcí s celkovým plněním za zhruba 800 milionů eur, asi 20,2 miliardy Kč, se očekává v příštím roce.



Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Skupina vlastní aktiva 44,1 miliardy eur, tedy asi 1,1 bilionu Kč, a zaměstnává celosvětově 47.000 lidí.



Do skupiny patří například splátková společnost Home Credit, dále Air Bank, telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), nemovitostní skupina PPF Real Estate Holding, strojírenská Škoda Group nebo provozovatel mýta v ČR CzechToll.