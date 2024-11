Průmyslová výroba v Česku v září vzrostla o 0,8 %, stavebnictví po dvou měsících růstu kleslo

Průmyslová výroba v Česku letos v září opět meziročně vzrostla, a to o 0,8 procenta. Oznámil to dnes Český statistický úřad (ČSÚ). O více než pět procent se proti loňsku zvýšila hodnota nových zakázek. V meziměsíčním srovnání ale průmyslová produkce i hodnota zakázek klesly.



Už v srpnu průmysl po pěti měsících poklesu meziročně posílil o 1,5 procenta. "Průmyslovou produkci v září v mírném růstu udržela především odvětví výroby motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků, zejména kolejových vozidel," uvedl k meziročnímu vývoji ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.



Produkce motorových vozidel stoupla v září oproti loňsku o 3,7 procenta, a produkce ostatních dopravních prostředků se po srpnovém poklesu zvýšila o téměř 30 procent. Růst produkce pokračoval ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů, kde výroba stoupla stejně jako v srpnu o osm procent. Naopak podniky ve výrobě strojů a zařízení zaznamenaly pokles produkce o 4,4 procenta, výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství oslabily o 12,8 procenta a těžba a dobývání o 11,6 procenta.



Hodnota nových zakázek v běžných cenách v září meziročně vzrostla o 5,1 procenta. Nové zakázky ze zahraničí posílily o 1,4 procenta a tuzemské nové zakázky o 12,4 procenta. Dlouhodobé zakázky se v září podařilo podle statistiků uzavřít podnikům ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení. "Hodnota nových zakázek vzrostla i ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení," doplnila vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.



Ve srovnání s letošním srpnem však průmysl oslaboval. Produkce meziměsíčně klesla o 1,1 procenta a hodnota nových zakázek o 0,9 procenta.



V září stejně jako v předchozích měsících dále klesal počet zaměstnanců v průmyslu. Meziročně se snížil v průměru o dvě procenta. Naopak průměrné hrubé měsíční mzdy znovu stouply, a to o 5,4 procenta ve srovnání s loňským zářím.

Stavební výroba v ČR po dvou měsících růstu v září meziročně klesla o 7,1 pct.

Stavební výroba v Česku po dvou měsících růstu v září meziročně klesla o 7,1 procenta. Pokles zaznamenalo inženýrské stavitelství, mezi které spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, i pozemní stavebnictví, tedy výstavba domů či kanceláří. Tento vývoj částečně ovlivnily i mimořádně vydatné srážky, které způsobily povodně hlavně na severní Moravě a ve Slezsku. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Proti předchozímu měsíci se stavební produkce v ČR snížila o 5,5 procenta.



Letos v červenci stavební výroba v Česku po čtyřech měsících poklesu vzrostla o 2,1 procenta, v srpnu zpomalila růst na 0,4 procenta, v září přišel znovu propad. "Stavební výroba v září po dvou měsících růstu meziročně klesla o 7,1 procenta. Tento pokles se odehrál v inženýrském i pozemním stavitelství a zčásti byl ovlivněn mimořádně vysokými srážkami. V září napršelo téměř trojnásobně více, než je dlouhodobý normál," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka. Produkce v pozemním stavitelství se v září snížila o 6,1 procenta, inženýrské stavitelství meziročně kleslo o 8,7 procenta.



Orientační hodnota staveb, na které bylo v září vydáno stavební povolení, meziročně vzrostla o dvě procenta na 46,6 miliardy korun. V září se začalo podle statistiků stavět 4529 bytů, což je o téměř polovinu víc než loni. Naopak dokončeno bylo pouze 1761 bytů, meziročně o čtvrtinu méně.



Stavebníci a úředníci mají od začátku července potíže s digitalizací stavebního řízení, které vedly v září k odvolání vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti). Situaci má řešit poslanecká novela stavebního zákona, kterou by měli dnes večer ve zrychleném režimu schvalovat poslanci. Umožní, aby stavebníci předkládali projektovou dokumentaci v digitální podobě a stavební úřady využívaly své dosavadní systémy, které používali do letošního 1. července.

Přebytek zahraniční obchodu ČR v září meziročně stoupl o 9,9 mld. na 21,3 mld.Kč

Zahraniční obchod České republiky v září skončil v přebytku 21,3 miliardy korun, který byl o 9,9 miliardy vyšší než před rokem. Výsledek kladně ovlivnil vyšší přebytek obchodu s auty, vyplynulo z dnes zveřejněných předběžných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).



Vývoz ve sledovaném měsíci meziročně vzrostl o 8,1 procenta na 399,8 miliardy Kč a dovoz o 5,6 procenta na 378,5 miliardy. V meziměsíčním srovnání po sezonním očištění vývoz ale klesl o 6,1 procenta a dovoz o 4,6 procenta.



"Z teritoriálního hlediska jsme zaznamenali nejvyšší meziroční nárůst u vývozu zboží do Německa, Spojeného království a na Slovensko. Z pohledu dovozu pak došlo k nejvyššímu nárůstu u zboží původem z Číny a Polska," uvedla k zářijovému obchodování ČR s cizinou vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Jana Mazánková.



Přebytek obchodování s motorovými vozy, který v září příznivě ovlivnil český zahraniční obchod, meziročně stoupl o 6,2 miliardy Kč. Současně se o 4,2 miliardy zmenšil deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji a o čtyři miliardy s ropou a zemním plynem.



Naopak negativně se na celkové bilanci podepsal přebytek obchodu s ostatními dopravními prostředky, který meziročně klesl o 2,5 miliardy Kč. Deficit obchodování se základními kovy se prohloubil o 1,7 miliardy a se základními farmaceutickými výrobky o 1,3 miliardy.