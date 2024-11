Fed dnes večer rozhodne o sazbách, čeká se snížení o 25 bps. V Německu se zhroutila koalice, aktivistický investor vybudoval podíl v RWE

Fed dnes ve 20:00 podle očekávání trhu na konci svého dvoudenního zasedání sníží základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů, což bude následovat po zářijovém snížení o půl procentního bodu. Podle mediánového odhadu se předpokládá letos v prosinci ještě jedno snížení o čtvrt procentního bodu a v roce 2025 další snížení o celý bod.

O sazbách dnes budou rozhodovat i další centrální banky: ve 13:30 své rozhodnutí představí Bank of England, ve 14:30 se pak dozvíme výsledek měnového jednání ČNB. Čeká nás i várka makrodat: v 11:00 maloobchodní tržby v eurozóně, v 14:30 z amerického trhu práce.

Včerejší rally na amerických akciích odrážela očekávání, že Trumpův politický program upřednostňující nižší daně a méně regulace může podpořit zisky podniků. Současně desetileté výnosy státních dluhopisů ve středu vzrostly o 16 bazických bodů v důsledku očekávání, že fiskální plány zvoleného prezidenta a návrh na zvýšení cel podpoří inflaci a oslabí schopnost Fedu snižovat sazby.



Futures: DAX +0,3 %, CAC -0,5 %, FTSE 100 +0,3 %.



Růst čínského exportu se v říjnu zvýšil a byl nejrychlejší od července 2022, čímž se prodloužila několikaměsíční podpora ekonomiky, kterou může ohrozit zvolení Donalda Trumpa a jeho hrozby cly.

Vývoz vzrostl o 12,7 % oproti předchozímu roku na 309 miliard dolarů, uvedla ve čtvrtek celní správa, což výrazně překonalo všechny prognózy ekonomů. Dovoz se snížil o 2,3 % na 213 miliard dolarů, takže obchodní přebytek činil 96 miliard dolarů, což je třetí nejvyšší měsíc v historii.

Vývozní proud pomohl vyrovnat slabou domácí poptávku, ale zároveň vyvolal odpor USA, Jižní Ameriky a Evropy proti přílivu levného zboží. V reakci na to rostoucí počet zemí zvýšil celní bariéry proti zboží, jako je ocel a elektromobily.



Německý kancléř Olaf Scholz vyzval k předčasným volbám poté, co rozpory v otázce, jak oživit skomírající ekonomiku, vedly k rozpadu jeho rozhádané vládní koalice tří stran.

Krize vyvrcholila Scholzovým šokujícím odvoláním ministra financí Christiana Lindnera ve středu pozdě večer s tím, že předseda propodnikatelské strany FDP odmítl návrh na pozastavení pravidel omezujících nové vládní půjčky. Scholz vyzval k hlasování o důvěře v lednu s cílem posunout termín federálních voleb ze září na březen příštího roku.



Aktivistický investor Elliott Investment Management podle lidí obeznámených s touto záležitostí vytvořil značný podíl v AG a vyzývá vedení německé energetické společnosti, aby zvážilo zpětný odkup akcií.

Fond založený miliardářem Paulem Singerem v posledních měsících nashromáždil podíl a o svých požadavcích hovořil s nejvyššími představiteli , uvedli tito lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože jde o soukromé informace.

Velikost Elliottova podílu nebylo možné okamžitě zjistit. Podle německých předpisů musí investoři zveřejnit přímé podíly, pokud dosáhnou 3 %, a také derivátové podíly ve výši 5 % a více.



Saúdská Arábie plánuje nový projekt v oblasti umělé inteligence, který by mohl dosáhnout až 100 miliard dolarů, a snaží se tak vytvořit technologické centrum, které by konkurovalo sousedním Spojeným arabským emirátům, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí.

Státem podporovaný subjekt bude investovat do datových center, startupů a další infrastruktury pro rozvoj umělé inteligence, uvedli tito lidé, kteří si přáli nebýt jmenováni a diskutovali o plánech, které ještě nejsou veřejné. Iniciativa nazvaná „Projekt Transcendence“ se rovněž zaměří na nábor nových talentů do království, rozvoj místního ekosystému a povzbuzování technologických společností, aby do země vkládaly své zdroje, uvedli.