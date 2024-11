Americké indexy po volbách silně posilovaly

Hlavní zámořské indexy dnes reagovaly na výsledky amerických voleb, které vyhrál Donald Trump. Trhu se splnilo to, co očekával, tedy vítězství Trumpa. Přestože byl ale Trump trhem favorizován, tak indexy dokázaly v průběhu obchodní seance solidně posilovat, a rostly takřka všechna odvětví. Zajímavou výjimkou je ale odvětví zelené energie, které naopak oslabovalo. Právě pro sektor zelené energie by byla lepší volba Kamala Harrisová, které ve svém programu mnohem výrazněji vyjadřovala podporu pro společnosti z tohoto sektoru.

Silnou volatilitou si dnes prošly akcie Trump Media & Technology (DJT), které právě Donald Trump majoritně vlastní. Ty v úvodu obchodní seance indikovaly cenu přes 45 USD, tedy přes 30% růst. Následně ale velmi rychle korigovaly na úrovně okolo 35 USD, tedy zhruba o 5 % výše, než byl předchozí závěr. Nutno dodat, že akcie je takřka bez fundamentu, společnost sice provozuje sociální síť, kterou Trump založil poté, co mu byl smazán účet na a Twitteru, ale vzhledem k tomu, že nyní již byly jeho účty obnoveny, tak ani sociální síť nenabízí žádný zajímavý potenciál. Pro investory se ale akcie stala primárně pomyslnou hrou, a v posledních týdnech již pouze opisovala zhruba šance na Trumpovo zvolení.



Silně dnes rostly také akcie společnosti (TSLA), které přidaly přes 13 %. Pro akcionáře Tesly je totiž výhra Trumpa tím nejlepším, co se mohlo stát. CEO Tesly Musk velmi silně podporoval v kampani Trumpa. Sám Trump pak v projevech naznačil, že Muska jmenuje jako jednoho z vedoucích členů rady, která bude mít v agendě nastavení legislativních parametrů samořiditelných vozidel. To by tedy Muskovi a Tesle otevřelo dveře k nastavení legislativy a dalšímu rozvoji samořiditelných vozidel v USA, teoreticky dokonce na globální úrovni.



Další perla týdne nás bude čekat zítra v podobě jednání Fedu a zveřejnění nových úrokových sazeb. Trh aktuálně očekává snížení o 25 bazických bodů, mnohem podstatnější ale bude následná tisková konference, na které předseda Fedu Powell bude komentovat aktuální ekonomickou situaci a výhledu Fedu pro další období. I zítra tedy můžeme na trhu očekávat zvýšenou volatilitu, a to zejména v době konání tiskové konference.



Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 +2,53 %, NASDAQ 100 +2,74 % a Dow Jones +3,57 %.