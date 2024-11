Čína zvyšuje svůj vývoz nejrychlejším tempem za dva roky. Chystá se na vlnu nových cel z USA i Evropy?

Vývoz z Číny se v říjnu meziročně zvýšil o 12,7 procenta, což je nejrychlejší tempo za více než dva roky. Oznámil to dnes čínský celní úřad. Čínské továrny začaly v předstihu urychlovat výrobu a zvyšovat vývoz v obavách, že začnou platit další cla na čínské zboží, a to jak ve Spojených státech, tak v Evropě. Prudce roste i vývoz do Ruska.



Analytici podle agentury Reuters očekávali, že vývoz v říjnu meziročně vzroste o 5,2 procenta. V září růst činil 2,4 procenta. Dovoz pak v říjnu meziročně o 2,3 procenta klesl a neudržel růst ze září, kdy se import zvýšil o 0,3 procenta. Říjnový propad je navíc výraznější než odhady, které ukazovaly na pokles přibližně o 1,5 procenta. Přebytek zahraničního obchodu se tak zvýšil na 95,27 miliardy dolarů (2,24 bilionu Kč) ze zářijových 81,71 miliardy USD.



Zpráva o říjnovém vývoji obchodní bilance přichází den poté, co v prezidentských volbách ve Spojených státech podle neoficiálních výsledků zvítězil kandidát Republikánské strany Donald Trump, který tak po čtyřech letech ukončí vládu demokratů a vrátí se do Bílého domu. Trump už za svého prvního prezidentství v letech 2017 až 2021 začal zavádět cla na dovoz z Číny.





"Přestože by Trumpova navrhovaná cla poškodila exportní sektor, jejich dopad by byl méně významný, než se mnozí obávají," domnívá se analytička C'-čchun Chuang ze společnosti Capital Economics. "My si myslíme, že by cla mohla snížit objem exportu přibližně o tři procenta - a nemusí se to projevit dříve než ve druhé polovině roku 2025,“ citovala ji agentura AP.



Trump v kampani před letošními volbami pohrozil dalšími cly, v případě Číny by poplatek mohl činit 60 procent i více. S dalšími cly ale nastupující prezident počítá i při dovozu z dalších zemí, včetně těch, které jsou spojenci USA. To se týká i států Evropské unie. Trump hovořil o zavedení cla deset až 20 procent na veškerý dovoz.



Říjnový růst vývozu z Číny tak signalizuje stabilní poptávku po čínském zboží na světovém trhu. Poptávka na domácím, tedy čínském trhu ale zůstává utlumená.



Vývoz do Ruska se zvýšil meziročně téměř o 27 procent, což je podle celníků nejvýraznější tempo za 11 měsíců. Vývoz do USA pak vzrostl o osm procent, export do zemí EU se zvýšil meziročně téměř o 13 procent. Vývoz do Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN), které je z jednotlivých regionů největším obchodním partnerem Číny, se meziročně zvýšil o 16 procent.



"Trumpův návrat by mohl export z Číny krátkodobě podpořit, protože američtí dovozci zvýší nákupy, než začnou ta cla platit," myslí si analytička z Capital Economics.



Očekává se, že Peking v pátek představí dlouho očekávaný soubor podpůrných opatření. Vláda by mohla podrobnosti oznámit na zasedání nejvyššího legislativního orgánu zaměřeného na revitalizaci ekonomiky. Země čelí deflačním tlakům a slabým spotřebitelským výdajům. Čínská vláda se snaží hospodářský růst výrazněji podpořit už od pandemie covidu-19.