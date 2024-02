Německo se podle centrální banky zřejmě nachází v technické recesi

Německá ekonomika v prvním čtvrtletí zřejmě opět klesne, což by znamenalo, že se německé hospodářství nachází v technické recesi. Uvedla to dnes německá centrální banka. Poukázala v této souvislosti na přetrvávající slabou zahraniční poptávku, na pokračující opatrný postoj spotřebitelů k výdajům i na negativní dopad vysokých úrokových sazeb na investice.



Technická recese se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. V posledním čtvrtletí loňského roku se hrubý domácí produkt (HDP) Německa podle spolkového statistického úřadu snížil o 0,3 procenta.



"S druhým (čtvrtletním) poklesem hospodářského výkonu za sebou by se německá ekonomika nacházela v technické recesi," uvedla centrální banka ve své pravidelné měsíční zprávě o vývoji domácí ekonomiky. "Recese ve smyslu výrazného, širokého a dlouhodobějšího poklesu hospodářského výkonu však zatím není patrná a ani se teď neočekává," dodala nicméně.



Centrální banka rovněž předpověděla, že příjmová situace domácností i jejich spotřeba by se měly zlepšovat, a to díky stabilnímu trhu práce, silnému růstu mezd a poklesu inflace. Varovala však, že případný širší konflikt na Blízkém východě by mohl vést k opětovnému růstu cen energií a spotřebitelských cen.



Mezinárodní měnový fond (MMF) v lednu ve svém aktualizovaném globálním výhledu zhoršil odhad letošního růstu německé ekonomiky na 0,5 procenta, zatímco do té doby počítal s růstem o 0,9 procenta. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.