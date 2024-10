Bloomberg: Německo si za rok 2024 zapíše recesi. Achillovou patou zůstává průmysl

Německo se nalézá v mírné recese a za celý rok 2024 bude produkce podle průzkumu Bloomberg stagnovat, což podtrhuje problémy v největší evropské ekonomice.



Analytici podle dat Bloombergu předpovídají, že hrubý domácí produkt se ve třetím čtvrtletí snížil o 0,1 % po stejně velkém překvapivém poklesu ve druhém čtvrtletí. Před měsícem přitom ještě předpovídali v období mezi červencem a zářím stagnaci.





Jejich celoroční projekce také znamenala revizi směrem dolů oproti dříve předpokládané expanzi o 0,1 %. I tak jsou analytici o něco optimističtější než vláda, která minulý týden snížila svůj výhled na pokles o 0,2 %.



Německé problémy se dostaly opět do centra pozornosti, a to zejména u některých jeho předních průmyslových firem. Z velké části je způsobilo přerušení ruských dodávek energie, neuspokojivá exportní poptávka z Číny, problémy mezi výrobci automobilů a nedostatek kvalifikovaných pracovníků.



Kontrakce v roce 2024 by byla druhým po sobě jdoucím poklesem HDP od znovusjednocení západního a východního Německa v roce 1990. V roce 2023 bylo Německo jedinou ekonomikou skupiny G7, která klesala o 0,3 %.



„Průmysl zůstává Achillovou patou,“ podotkl Erik-Jan van Harn, analytik Rabobank. „A není tu žádný jasný katalyzátor obratu. Tím nejlepším scénářem je prozatím dosažení dna.“



Na rok 2025 očekávají analytici růst o 0,8 % ve srovnání s 1 % dříve. Nové vládní prognózy počítají s 1,1 %.





Zdroj: Bloomberg