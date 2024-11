Šéf IEA: Dodávky ropy a plynu budou letos i příští rok dostatečné

Celosvětové dodávky ropy a plynu budou v letošním a příštím roce dostatečné, pokud nedoje k výrazné eskalaci geopolitického napětí. Na konferenci v Norsku to dnes řekl šéf Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol.



"V letošním a příštím roce očekáváme komfortní situaci na ropných trzích, pokud nenastane výrazná geopolitická eskalace," prohlásil Birol. "Bude spousta ropy a plynu," citovala jej agentura Reuters.



IEA tento měsíc potvrdila, že v příštím roce očekává nárůst celosvětové poptávky po ropě o 990.000 barelů denně. Zároveň však předpověděla, že globální poptávka po ropě bude v příštím roce o více než milion barelů denně nižší než nabídka, a to i v případě, že skupina OPEC+ zachová nynější omezení těžby.



Skupina OPEC+, kterou tvoří Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem, bude o své těžební politice jednat v neděli. Zdroje agentury Reuters minulý týden uvedly, že skupina by mohla kvůli slabé poptávce opět odložit plánované zvýšení těžby.



Skupina OPEC+ původně plánovala zvýšit těžbu o 180.000 barelů denně už v říjnu. Začátkem září ale kvůli poklesu cen tento krok odložila o dva měsíce a v listopadu o další měsíc.



OPEC+ se už delší dobu snaží omezováním těžby podporovat ceny ropy a bránit převisu nabídky nad poptávkou. Začátkem června se však skupina dohodla na postupném odbourávání části těžebních škrtů, které mělo začít v říjnu. OPEC+ v současnosti omezuje dodávky na trh celkem o 5,86 milionu barelů denně, což odpovídá téměř šesti procentům celosvětové poptávky.