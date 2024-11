OPEC opět zhoršil výhled poptávky po ropě na letošní a příští rok

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) zhoršila výhled růstu poptávky po ropě na letošní i příští rok. Důvodem jsou hlavně obavy o vývoj v Číně a v Indii, ale i v některých dalších regionech. OPEC to dnes uvedl ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu. Je to už čtvrtý měsíc za sebou, kdy kartel OPEC zhoršuje výhled.



Slabší výhled ukazuje na problémy, kterým čelí skupina OPEC+, která zahrnuje také spojence ropného kartelu v čele s Ruskem. Skupina se na začátku tohoto měsíce rozhodla odložit plán zvýšit od prosince těžbu, protože ceny ropy se snižují.



Podle nového odhadu se poptávka po ropě v letošním roce zvýší o 1,82 milionu barelů denně. V říjnu OPEC počítal na letošní rok s růstem o 1,93 milionu barelů denně. Výhled, který poprvé zveřejnil loni v červenci, OPEC přitom až do srpna neměnil. Na příští rok snížil OPEC výhled růstu na 1,54 milionu barelů denně, do té doby čekal 1,64 milionu barelů denně.



Hlavní podíl na snížení letošního výhledu má Čína. OPEC tam zhoršil výhled růstu poptávky na 450.000 barelů denně, dosud čekal 580.000 barelů denně. Dodal přitom, že spotřeba nafty se v Číně v září sedmý měsíc za sebou meziročně snížila. Na vině je zpomalení ve stavebnictví a nárůst využívání nákladních vozů na zkapalněný zemní plyn (LNG), uvedla agentura Reuters.



Prognózy poptávky po ropě na letošní rok zveřejněné různými organizacemi se značně liší. Částečně kvůli rozdílným pohledům na vývoj poptávky v Číně a na tempo transformace energetiky na čistší paliva. Prognóza OPEC je i po revizi na horní hranici odhadů odvětví.