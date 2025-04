OPEC snížil výhled růstu poptávky po ropě, zdůvodnil to vývojem kolem cel

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) zhoršila výhled růstu poptávky po ropě na letošní i příští rok. Důvodem je nejistota kvůli zavádění cel a s ní související snížení výhledu růstu globální ekonomiky. Na letošek organizace počítá s růstem poptávky o 1,30 milionu barelů denně a na příští rok o 1,28 milionu barelů denně. V obou případech je to o 150.000 barelů denně méně, než OPEC uváděl před měsícem, stojí v jeho dnešní pravidelné měsíční zprávě.



OPEC snížil i výhled růstu ekonomiky. "Světová ekonomika vykazovala na začátku roku stabilní růstový trend, nicméně nedávná dynamika související s obchodem vnesla do krátkodobého výhledu globálního hospodářského růstu vyšší nejistotu," uvedl OPEC ve zprávě.



Výhled ohledně poptávky po ropě se stále pohybuje na horní hranici prognóz v oboru, uvedla agentura Reuters. OPEC předpokládá, že spotřeba ropy bude ještě několik let stoupat, na rozdíl od Mezinárodní agentury pro energii (IEA), která v tomto desetiletí předpokládá vrchol poptávky s tím, jak svět přechází na čistší paliva.