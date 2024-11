Akcionáři Vista Outdoor schválili prodej divize Kinetic české firmě CSG

Americká společnost Vista Outdoor prodá svoji divizi sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group firmě Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada. Prodej schválili akcionáři na včerejší valné hromadě, informovala společnost Vista. Podle dřívějších informací je hodnota transakce 2,2 miliardy dolarů (zhruba 53 miliard Kč).



Skupina Kinetic vznikla závěrem roku 2023 vyčleněním divize Sporting Products společnosti Vista Outdoor do samostatného právního subjektu. CSG se dohodla s Vistou na převzetí divize před více než rokem, o Kinetic Group však projevily zájem i jiné podniky. Vista a CSG se proto opakovaně dohodly na zvýšení ceny a valná hromada, na které měli akcionáři Visty transakci schválit, byla několikrát odložena.



"CSG vítá rozhodnutí valné hromady Vista Outdoor, které otevírá cestu ke closingu transakce. Ten by měl proběhnout v následujících dnech a poté se CSG stane vlastníkem skupiny Kinetic a spolu s tím největším výrobcem malorážového střeliva v západním světě," uvedl mluvčí CSG Andrej Čírtek. "Do vypořádání transakce se k akvizici skupiny Kinetic nebude CSG více vyjadřovat," dodal. Podle prohlášení firmy Vista by transakce měla být dokončena 27. listopadu.



Transakce je součástí širší dohody, která má ukončit mnohaměsíční jednání o budoucnosti předního amerického výrobce munice a sportovního vybavení. Část firmy Vista zaměřenou na sportovní vybavení, která se přejmenuje na Revelyst, má podle tohoto plánu za 1,1 miliardy USD převzít investiční společnost Strategic Value Partners (SVP). CSG zároveň ustupuje od dřívější nabídky na nákup 7,5 procenta v podniku Revelyst.



Schválení akvizice se očekávalo, protože dvě přední nezávislé poradenské společnosti Institutional Shareholder Services a Glass Lewis tento měsíc doporučily akcionářům nabídku přijmout.



Akvizice skupiny Kinetic je součástí dlouhodobé strategie CSG vybudovat výrobu a obchod s malorážovým střelivem jako další důležitý pilíř jejího podnikání vedle obranného, leteckého, automobilového a železničního průmyslu. Zároveň podpoří i plán CSG expandovat na americký trh, na kterém se chce postupně prosadit i s dalšími produkty pro obranu i civilní sektor.



CSG je globálně působící holding. Hlavní výrobní podniky má v Česku, na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Indii, Británii a v USA. Zaměřuje se na strojírenství, automobilový, železniční, letecký a obranný průmysl. V podnicích holdingu CSG a propojených firmách pracuje více než 10.000 lidí.