Rozbřesk: MMF radí Česku pokračovat ve snižování úrokových sazeb

Česko navštívila v posledních týdnech mise Mezinárodního fondu a víceméně pochválila centrální banku za dosavadní uvolňování měnové politiky. Zdá se však, že na rozdíl od většiny bankovní rady vidí směrem do budoucna spíše rizika spojená s nižším růstem než s neukotvenou inflací. I proto doporučuje centrálním bankéřům pokračovat ve snižování úroků tak, aby do poloviny příštího roku sazby zakotvily úroky v blízkosti neutrální sazby, která ekonomiku ani nebrzdí ani nestimuluje. Tu vidí opět podobně jako odborný aparát ČNB v blízkosti 3 % - bankovní rada sama hovořila doposud spíše o sazbě vyšší v okolí 3,5 %, i když v posledních měsících centrální bankéři v tomto ohledu akcentují vysokou nejistotu.



Sečteno, podtrženo, MMF doporučuje sazby v Česku dál opatrně snižovat, pod což se podepisujeme i my, s tím, že “cílovou stanici” vidíme o něco výše. Současně MMF akcentuje potřebu vrátit se k “vpřed-hledící” měnové politice založené na prognóze inflace a reagovat naopak méně na aktuální nově příchozí čísla. Jednoduše řečeno, při dobře ukotvených inflačních očekáváních by se už ČNB neměla mít důvod rozrušovat dočasnými nárůsty inflace danými faktory mimo její kontrolu - například cenami potravin nebo pohonných hmot.



A v neposlední řadě mise z Washingtonu podsouvá centrálním bankéřům zajímavý nápad, jak naložit s vysokou bilanční sumou. Navrhuje velmi pozvolna a opatrně urychlit prodeje devizových rezerv. Kdyby na takový scénář došlo, česká koruna by se možná po delší době probrala z letargie a pokusila se trochu vzdorovat nepřízni osudu (riziku obchodních válek a silnému dolaru).





*** TRHY ***



Koruna

Pozitivní reakce globálních trhů na výběr nového amerického ministra financí se propsala i na korunu. Česká měna se pohybuje pod 25,30 EUR/CZK a čeká na nové impulzy.

Domácí kalendář událostí je relativně prázdný a trhy bude zajímat až páteční zpřesněný odhad HDP za Q3 2024, který by měl odhalit i strukturu růstu a sílu růstu příjmů domácností.



Eurodolar



Ani příměří mezi Izraelem a Hizballáhem ani podrobný zápis z posledního jednání Fedu včera nepřivodily výrazný pohyb na trhu. Stejně tak eurodolar nerozhodila americká spotřebitelská důvěra, která v listopadu stoupla na 111,7 b. oproti revidovaným 109,6 b. v říjnu. Trhy přitom očekávaly růst na 111,4 b.

Dnes odpoledne na eurodolar čeká plejáda důležitých čísel, která nejenže pohne očekáváním ohledně růstu americké ekonomiky, ale navíc bude zveřejněn i deflátor PCE, který je preferovaným inflačním indexem Fedu.