Trhy zčeřil Trumpův záměr cel, futures ukazují na opatrný úvod

Americké akcie včera posílily navzdory zprávě o úmyslu příštího amerického prezidenta Donald Trumpa uvalit cla na dovoz z Číny, Mexika a Kanady, která stáhla dolů akcie automobilek. Zisky si připsaly všechny tři hlavní americké akciové indexy. Opačná situace byla v Evropě. Akcie výrobců automobilů včera na evropských burzách oslabily poté, co zvolený prezident USA Donald Trump slíbil uvalit nová cla na dovoz z Kanady, Mexika a Číny. Ohrozil tím úzce provázané dodavatelské řetězce v odvětví a vyvolal obavy investorů. Futures jsou proto dnes opatrné.

Aktuální pohled: DAX do +0,1 %, CAC -0,3 %, FTSE +0,2 %, DJIA a S&P 500 do +0,1 %, Nasdaq do -0,1 %.

Po více než roce přeshraničního ostřelování a dvou měsících otevřené války mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh vstoupila dnes ve 04:00 místního času (03:00 SEČ) v platnost dohoda o příměří, kterou v úterý oznámil americký prezident Joe Biden. Obě strany ještě několik hodin předtím prováděly údery na cíle protivníka.

I v USA ztrácely akcie automobilek v souvislosti s prohlášením Trumpa o zavedení nových cel po jeho nástupu do funkce. Cenné papíry odepsaly téměř devět procent, zatímco akcie Fordu klesly o 2,63 procenta. Akcie japonské Toyoty kótované na newyorské burze ztratily téměř 1,9 procenta.

Evropský výrobce automobilů Stellantis nově oznámil, že plánuje zavřít svůj závod na výrobu dodávek Vauxhall v britském Lutonu, protože chce sloučit výrobu užitkových vozů v zemi pouze do jednoho závodu. Ohroženo je více než 1100 pracovních míst.

Trump, který se do Bílého domu vrátí 20. ledna, podle dnešního oznámení hned první den ve funkci podepíše nařízení o zavedení 25procentního cla na veškeré zboží z Mexika a Kanady, k tomu zavede ještě dodatečné desetiprocentní clo na čínské výrobky. Řada zahraničních automobilek vyrábí v Mexiku nebo Číně.

Z dalších témat:

Bankovní rada České národní banky dnes projedná nastavení pravidel pro poskytování hypoték a posoudí odolnost českého finančního sektoru. Rozhodne také o stanovení sazby takzvané proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. Rezerva má zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky, od července činí 1,25 procenta.

Easyjet navrhuje celoroční dividendu za fiskální rok ve výši 12,1 GBp po 4,5 GBp o rok zpět.

Crowdstrike očekává pro své 4Q zisk na akcii EPS v rozmezí 84-86 centu amerického dolaru, kons. trhu 87c.

Inc. očekává pro své fiskální 1Q zisk na akcii 70-76c amerického dolaru, výrazně za očekáváním trhu 86c.