Konec cenných papírů bez prospektu?

Jak jsem se minulý týden radovala, že nás čeká deregulace díky právě přijatému EU Listing Act. Radost teď vystřídalo přinejmenším rozčarování. Od 4. prosince 2024 (čtete dobře, je to za pár dní) přestává platit plošná možnost emitovat cenné papíry bez prospektu do jednoho milionu eur. Co to znamená?

Od poloviny roku 2026 nás čekají emise cenných papírů bez prospektu až do 5 (či dokonce 12) milionů eur. V přechodném období však bude platit národní úprava plošných výjimek. V Česku plošnou výjimku zákonem stanovenou nemáme a tak od 4. prosince 2024 tak nastane období nejistoty.

Čeho chtěli vlastně český a evropský zákonodárce docílit? Skutečně mají být emise do jednoho milionu eur doprovázeny prospektem? A komu to vlastně vadí?

Můžeme se přít o to, jestli zrušení malých emisí bez prospektu není pro ochranu českého trhu vlastně dobré. Řada takto nabízených cenných papírů je diskutabilních.

Ale: Dluhopisové emise, kterých se diskuze týkají nejčastěji, by mohly být kryté speciálním režimem zákona o dluhopisech a tím pádem by mohlo být umožněno jejich vydávání bez prospektu (TBD). Prospekt samotný nezaručuje ochranu investorů. A co mi vadí nejvíc - drtivá většina ostatních EU zemí má příznivější režim než ČR. Více na odkaze zde.



Myslím, že tento efekt evropský regulátor nezamýšlel. Pěkný easter egg takhle na Vánoce.

Autorkou textu je Veronika Civínová, partnerka advokátní kanceláře KLB Legal

Veronika je přední odbornicí na kapitálový trh. Přes deset let se specializuje na oblast finančního práva. Finančním institucím radí ve všech fázích – od získání prvotní licence, přes každodenní činnosti a compliance, až po rozšiřování oprávnění a mezinárodní působení. Ekonomický deník E15 zařadil Veroniku mezi výběr top inspirativních žen českého finančního světa v rámci projektu #FinŽeny v roce 2022. Edice Legal500 ji označila za odbornici v rámci oblasti bankovnictví, finance a kapitálové trhy (pro rok 2023). Pravidelně se objevuje v přehledu Top 100 žen českého právního byznysu v kategorii bankovnictví, finance a kapitálové trhy, (tento přehled vznikl jako součást projektu #PRVNÍCH100LET od Cover Story, jako pocta ženám v právu, a je připravován ve spolupráci s Týdeníkem Euro). Veronika se podílí na licenčních řízeních a jednání s Českou národní bankou. Pravidelně školí zástupce klientů i širší veřejnost v oblasti českých i evropských regulací, kde klade důraz na tržní možnosti a příležitosti. Aktivně se věnuje spolupráci také s profesními sdruženími z oblasti financí.