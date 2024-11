Hlavní zámořské indexy doháněly úvodní ztráty

Americké indexy dnes musely v průběhu obchodní seance dohánět úvodní propad. Indexy od otevření burzy až do 18 hodin SEČ trvale oslabovaly. V 18 hodin pak našly denní dno a začaly pomalu otáčet vzhůru. Přestože pak až do závěru posilovaly, tak nedokázaly úvodní ztrátu dohnat a dnešní den uzavřely se ztrátou. Vzhledem k tomu, že zítra (čtvrtek) se v USA neobchoduje, tak i dnešní zobchodované objemy byly nižší, než je dlouhodobý průměr.

To, co se trhům dnes nelíbilo, jsou nejspíše inflační data v podobě indexu PCE. Ten sice dopadl v souladu s očekáváním analytiků, ale naznačil, že inflace je stále ještě něco, co je třeba bedlivě sledovat. Tento index sleduji intenzivně také Fed při svém rozhodování o měnové politice a předseda Powell několikrát právě tento index zmínil. Investoři tedy stále ještě přesně neví, co Fed na dalším zasedání udělá, a ani nástroj CME FedWatch aktuálně nepřikládá velkou pravděpodobnost ani jedné variantě mezi snížením a stabilitou sazeb.

Nejvíce dnes oslabovaly technologické tituly. Společnosti ze seznamu Mag7 ztrácely okolo 1 %. Propadly se akcie a , které odepsaly okolo 10 % poté, co investory zklamaly svými výsledky, které nenaznačily brzký obrat trendu v oblasti osobních počítačů. CrowdStrike oslabil o 4 % poté, co prezentoval slabší než očekávaný výhled. Zajímavou zprávu dnes přinesl také CEO společnosti , který informoval, že společnost se intenzivně zaměří na snižování nákladů v divizích marketingu a obchodu. Tento krok přichází poté, co aktivistický fond Starboard Value tlačil na společnost, aby právě na snižování nákladů začala pracovat.



Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 -0,38 %, NASDAQ 100 -0,85 % a Dow Jones -0,31 %.