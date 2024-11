Němečtí průmyslníci plánují podle institutu Ifo rušení pracovních míst

Němečtí průmyslníci ruší nábory a naopak plánují více kurzarbeitu a propouštění, uvedl institut Ifo. Na vině je špatný stav ekonomiky. Barometr zaměstnanosti se podle analytiků institutu v listopadu propadl na nejnižší úroveň od léta 2020. Meziměsíční pokles byl sice poměrně malý, a to o 0,2 bodu na 93,4 bodu, byl to ale šestý pokles v řadě.



"Stále více podniků přestává nabírat zaměstnance," říká vedoucí průzkumů Ifo Klaus Wohlrabe. "Stále častěji také diskutují o snižování počtu pracovních míst," dodal.



Rušení pracovních míst ohlašuje řada firem působících v Německu, od Thyssenkruppu přes až po . Podle Ifo je obzvlášť náročná situace ve zpracovatelském průmyslu. Snižovat počty zaměstnanců se ale chystá i maloobchod.



V průmyslu Ifo rovněž vidí známky dalšího nárůstu kurzarbeitu, tedy ochranného režimu pracovních míst. V listopadu jej využívalo 17,8 procenta dotazovaných podniků, zatímco v srpnu to bylo 14,3 procenta. V příštích třech měsících očekává 28 procent oslovených firem, že zavedou kurzarbeit, zatímco v srpnu to bylo 23 procent podniků.



Výrazný nárůst očekávání je jasným negativním signálem pro trh práce, píše agentura DPA. Ve srovnání s časem pandemie covidu-19 ale nástroj kurzarbeit využívá ještě málo podniků. V současné době jsou tato čísla obzvláště vysoká u firem v kovovýrobě, kde to je 41,7 procenta, následují výrobci nábytku s 33,7 procenta a pak je automobilový průmysl s 27,2 procenta. Chemického průmyslu se kurzarbeit zatím téměř netýká.



Německá vláda už letos nečeká hospodářský růst, hrubý domácí produkt (HDP) se podle ní sníží o 0,2 procenta. Německá ekonomika, která je největší v Evropě, zaznamenala pokles i loni. Německo je největším obchodním partnerem České republiky a je na něm závislá řada českých firem.