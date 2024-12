Evropské akcie navazují na růst. Francouzská aktiva ani euro se pádem vlády nenechaly rozházet

Francouzská vláda premiéra Barniera včera podle očekávání neprošla hlasováním o nedůvěře. Nahradit by ji měla jiná, až prezident Macron vybera nového (nebo staronového) předsedu vlády. Klíčovým úkolem bude co nejrychleji vyřešit rozpočet, tedy najít ve zbytku roku variantu, která by se dala protlačit rozděleným parlamentem. Už teď je docela jasné, že žádná fiskální konsolidace (opět) neprojde. Opozice shodila vládu především proto, aby si vynutila ústupky v dalším kole rozpočtových jednání. RN volá po rozpočtu, který bude "přijatelný pro všechny", což se dá přeložit tak, že se přihodí peníze všemi směry. Takže jestli letos Francie směřuje k deficitu nad 6 procent HDP, příští rok to nebude lepší (původní návrh byl 5 procent).

Politické turbulence jsou vždy rizikem pro lokální aktiva. Efekt je vidět na dluhopisovém trhu, kde roste rozpětí mezi francouzským a německým výnosem, tedy roste riziková prémie. Také německý DAX ujíždí francouzskému CAC40. Jenže to vůbec neznamená, že by trh francouzská aktiva vyprodával, natož nějak panikařil. Za poslední zhruba týden, kdy se boj o rozpočet a vládu vyhrotil, akcie v Paříži stoupají a ceny francouzských státních dluhopisů také. Ve hře je celkově velice pozitivní sentiment vůči riziku a působí rovněž očekávání snižování sazeb ECB, které zřejmě prozatím dokáže politické zprávy přebít. I tak je zajímavé, že tržní hráči zatím berou celou věc v klidu a nedávají najevo, že by se báli vývoje státních financí.

Přesto nelze než zopakovat, že politický vývoj zejména pro dluhopisy příznivý není. Naděje na fiskální konsolidaci v dohledné době je minimální, veřejný dluh se drží nad 110 procenty HDP a výhledově se posune dál nahoru. Politické boje o rozpočet jsou hrozbou pro rating, přičemž dvě ze tří hlavních agentur už dávají ratingu negativní výhled. Trpělivost finančních trhů se může vyčerpat náhle a pro Francii je relevantní se dívat na zkušenosti spíše do Británie než do USA.

Během dnešního dopoledne se akciím v Evropě celkově daří, tedy až na stagnující londýnskou burzu. Zisky na kontinentě se většinou počítají v pár desetinách procenta. Americké futures mezitím nepatrně klesají. Euro proti dolaru víceméně drží pozice při aktuálních 1,0525. Dluhopisové výnosy mají v zámoří tendenci stoupat, zatímco v Evropě je situace smíšená a francouzské výnosy klesají.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:06 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1521 -0.1109 25.1848 25.1323 CZK/USD 23.8895 -0.2422 23.9590 23.8425 HUF/EUR 412.2868 -0.3342 414.2700 412.2868 PLN/EUR 4.2713 -0.2569 4.2828 4.2675

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6487 0.1413 7.6635 7.6335 JPY/EUR 158.0575 -0.1358 158.5026 157.5776 JPY/USD 150.1220 -0.2671 150.7790 149.6565

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8277 0.0344 0.8283 0.8272 CHF/EUR 0.9306 0.1253 0.9325 0.9288 NOK/EUR 11.6398 0.1497 11.6455 11.6117 SEK/EUR 11.5100 0.2059 11.5183 11.4784 USD/EUR 1.0528 0.1465 1.0547 1.0508

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5533 -0.1222 1.5572 1.5496 CAD/USD 1.4059 -0.1062 1.4082 1.4055